Возможно, разработчики перейдут на новые встроенные оверлеи PresentMon.

CapFrameX является популярным инструментом для мониторинга, сбора и анализа данных о производительности в играх. Программа создана на основе SDK PresentMon от Intel и является одним из лучших приложений в своём классе. Команда CapFrameX подтвердила в своём Twitter (заблокирован в РФ), что они уже работают над обновлением, в котором будет использоваться новая версия PresentMon, сообщает VideoCardz. Сроки выхода обновления неизвестны, разработчикам понадобится время для того, чтобы заново переписать некоторые части кода. В настоящее время CapFrameX использует RTSS (сервер статистики Riva Tuner) для оверлея, однако есть вероятность, что CapFrameX переведут на новую встроенную реализацию Intel и потребность в установке стороннего ПО для оверлея отпадёт.

Хотя PresentMon от Intel отлично справляется со сбором и анализом данных, в отличие от CapFrameX он не предназначен для создания подробных и наглядных отчётов — эти возможности реализуются в сторонних программах, такими как CapFrameX. Intel представила новую бета-версию PresentMon накануне, обновлённый инструмент включает в себя расширенный сбор данных, удобный оверлей, понятный пользовательский интерфейс, но наиболее значимым можно считать появление новой метрики под названием GPU Busy. GPU Busy позволяет оценить влияние на время кадра только графического процессора, что открывает новые возможности для выявления узких мест в производительности.

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Также в Intel рассказали о повышении производительности DirectX 11 игр в новом драйвере для видеокарт Arc.