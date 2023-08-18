GPD смогла уместить в маленький корпус размером 168×109×26 мм современное производительное железо.

GPD раскрыла цены и характеристики Win Mini, нового портативного игрового мини-ноутбука, который является преемником GPD Win 2 2018 года с гораздо более производительной начинкой, сообщает Notebookcheck. Об основных особенностях устройства сообщалось ранее, можно напомнить, что Win Mini основан на новейших APU AMD семейства Phoenix, Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U, использует оперативную память LPDDR5-6400, накопитель PCIe Gen 4 и батарею ёмкостью 44,24 Вт·ч.

Win Mini оснащён 7-дюймовым LTPS-дисплеем 1080p 120 Гц, джойстиками с эффектом Холла, съёмными рукоятками, в числе портов USB 4, USB 3.2 Type-C, а также Oculink (SFF-8612) для подключения внешней видеокарты GPD G1. Всё это GPD смогла уместить в маленький корпус размером 168×109×26 мм, вес устройства составляет всего лишь 520 г, а что касается цены — она начинается от 699 долларов за вариант на младшем APU и действительна только при покупке в рамках краудфандинговой кампании.

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Если цена младшего GPD Win 2 на платформе Indiegogo составляет 699 долларов, то в рознице конфигурация с 6-ядерным AMD Ryzen 5 7640U, интегрированной Radeon 760M, 16 ГБ оперативки и 512-гигабайтным твердотельным накопителем будет стоить от 820 долларов США. Более производительные конфигурации с 8-ядерным Ryzen 7 7840U и Radeon 780M на краудфандинговой площадке предлагаются по цене 869 и 999 долларов за варианты 32/512ГБ и 32ГБ/2ТБ соответственно. В рознице эти конфигурации будут стоить от 960 и 1150 долларов. Подробнее с устройством можно ознакомиться на официальном сайте.



