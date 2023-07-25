GPD WIN Mini является ремейком GPD WIN 2. Устройство будет поддерживать USB4 и OCuLink для подключения внешней видеокарты.

В GPD рассказали подробнее о карманном игровом компьютере GPD WIN Mini. К разработке устройства компания приступила, увидев просьбы со стороны поклонников серии сохранить более компактный дизайн 6-дюймового GPD WIN 2, выпущенного в 2018 году. Современный GPD WIN Max 2 2023 года уже ощутимо больше и предлагает дисплей диагональю 10,1 дюйма. Компания называет GPD WIN Mini ремейком WIN 2, который следуя общей концепции дизайна стал удобнее и производительнее.

Если машинный перевод с китайского верен, весит GPD WIN Mini 520 грамм, имеет 7-дюймовый LTPS дисплей 1080p 120 Гц с яркостью 500 нит, защитным покрытием Gorilla Glass 6-го поколения, антибликовым покрытием (AR) с защитой от отпечатков (AF). WIN Mini оснастили аккумулятором 44,24 Вт·ч и при размерах 168×109×26 мм он помещается в карман.

Устройство напоминает гибрид нетбука и портативной игровой приставки с полноценной клавиатурой и геймпадом. Источник: GPD / WeChat

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Как и в большинстве других новых компактных игровых устройств, GPD WIN Mini использует производительные APU последнего поколения от компании AMD: AMD Ryzen 7 7840U или Ryzen 5 7640U с интегрированной графикой Radeon 780M или 760M соответственно. В зависимости от конфигурации устройства будут предлагать 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, SSD M.2 накопители PCIe Gen 4 формата 2230 объёмом до 2 ТБ.

Среди других достоинств GPD WIN Mini: эргономичные рукоятки для удобного хвата, джойстики с датчиками Холла, линейные аналоговые триггеры, программируемые макро-кнопки, двойной вибромотор, трёхосевые акселерометр и гироскоп, клавиатура с подсветкой, точная сенсорная панель, стереозвук с поддержкой эффектов DTS: X Ultra и имитацией объёмного звучания 7.1. Также устройство предложит USB4 (Thunderbolt 3), поддержку Oculink (63 Гбит/с) для внешних видеокарт, USB 3.2 Gen 2 Type-C и карт-ридер MicroSD.

Больше информации о GPD WIN Mini появится в августе.