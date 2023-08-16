Возможно, это будут видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Abdullah Abid, Unsplash

AMD планировала представить новые видеокарты в этом квартале, возможно, это произойдёт уже на следующей неделе. Скотт Херкельман (Scott Herkleman), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения графики в AMD, подтвердил в Twitter (заблокирован в РФ), что AMD представит новые продукты на выставке Gamescom, сообщает VideoCardz. Специалист не назвал конкретно, что компания собирается представить, но учитывая множество слухов и официальные заявления, это должны быть настольные видеокарты RDNA 3 среднего сегмента.

AMD Radeon RX 7800 XT уже засветилась на сайте одного из производителей, также ожидается RX 7700 XT, которая была замечена в списках на сайте регулятора. Кроме этого, ходят слухи о планах AMD выпустить флагманские мобильные видеокарты на базе графического процессора Navi 31 в уменьшенном корпусе, подобный GPU уже применили в настольной RX 7900 GRE. Далее, компания ещё не представила анонсированные в прошлом году технологии HYPR-RX и FSR 3, первая по своей сути является решением для активации оптимального набора настроек для игр. В новой версии масштабирования FSR 3 обещали повысить частоту кадров до двух раз за счёт интерполяции кадров Fluid Motion Frames, также представители компании говорили, что постараются обеспечить широкую совместимость, но что получится в итоге – пока неизвестно.

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AMD запланировала своё мероприятие в рамках Gamescom на 25 августа.