12VHPWR есть даже у младшей модели, но мощность ограничена.

На рынке появляется всё больше блоков питания ATX 3.0, в частности, более доступные модели. Компания Thermaltake выпустила серию Smart BM3 Bronze, где представлены блоки питания мощностью 550, 650, 750 и 850 Вт. Даже младшая модель получила 16-контактный кабель 12VHPWR, но нужно внимательно отнестись к тому, какое количество энергии через этот кабель может передать каждый из блоков. Модели на 550, 650 и 750 Вт могут передать по 12VHPWR кабелю только 300 Вт, старшая 850-ваттная модель – 450 Вт. Кроме 550-ваттной, все остальные модели для питания видеокарт также предлагают пару кабелей со сдвоенными 8-контактными коннекторами питания, у младшей модели один такой кабель. Как утверждает производитель, блоки отвечают требованиям ATX 3.0 по устойчивости к всплескам энергопотребления и способны выдержать двукратные пики общей мощности системы и трёхкратные пики только по видеокарте.

Конструкция блоков питания частично модульная, говорится о применении входного высокотемпературного конденсатора японского производства, схемы с DC-DC и LLC преобразователями, все блоки обладают сертификатом 80 PLUS Bronze. В системе охлаждения используется 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, присутствует отключаемый полупассивный режим. Размеры блоков питания в серии составляют 150×86×140 мм, заявлены защиты OCP, OVP, UVP, OPP, SCP и OTP.

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По информации TechPowerUp, зарубежные цены блоков питания Thermaltake Smart BM3 Bronze следующие: модель на 550 Вт стоит от 64,99 долларов США, не так много нужно доплатить за 650-ваттную модель стоимостью 69,99 долларов, далее цены увеличиваются с шагом 10 долларов, блок на 750 Вт стоит от 79,99 долларов, на 850 Вт – от 89,99 долларов.