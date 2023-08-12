Процессоры ожидают не ранее второй половины следующего года.

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На сегодняшний день ожидается, что Intel представит процессоры следующего поколения в сентябре, в частности, настольные Core 14-го поколения, новости о приключениях инженерных образцов которых начинаются появляться всё чаще. Сюрпризов от новинок не ждут, поскольку это всё та же линейка Raptor Lake, хоть и обновлённая (Refresh). Более значимое обновление ожидается не ранее второй половины следующего года, в этот период Intel может выпустить новую платформу LGA 1851 и процессоры Arrow Lake-S. В данном сюрпризы могут быть, например, инсайдеры предсказывают отключение технологии Hyper-Threading (HT) и другие изменения. Сегодня появилась первая информация об объёме кэш-памяти новых процессоров, сообщает Wccftech со ссылкой на блогера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包).

По представленной информации, каждое производительное P-ядро Arrow Lake-S получит 3 МБ кэш-памяти 2-го уровня – это 50% увеличение относительно процессоров Raptor Lake и увеличение в 2,4 раза относительно Alder Lake. При этом специалисты Wccftech ожидают, что объём кэша 3-го уровня у будущих процессоров не изменится, напоминая о некоторых предыдущих слухах: процессорам Arrow Lake-S приписывают максимальную конфигурацию 8P+16E, хотя ранее инсайдеры говорили о разработке вариантов 8P+32E, от будущих процессоров ожидают прирост производительности до 21%, в несколько раз более производительную интегрированную графику.