Новинка отличается более высокой частотой и 4 дополнительными E-ядрами.

За последние недели в Сеть просочилась новая информация о процессорах Intel Core 14-го поколения, похоже, инженерные образцы уже попали в руки китайским блогерам, а значит в ближайшее время можно ожидать подробной информации о производительности – BIOS основные производители материнских плат уже обновили. Собственно, накануне появился первый предполагаемый игровой тест Core i7-14700K, его опубликовал блогер -T小白 на платформе bilibili, сообщает VideoCardz.

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, блогер условно назвал новинку Core i7-13700KS, что тестировалось на самом деле, неизвестно, но характеристики, судя по скриншотам, соответствуют тем, что предсказывали инсайдеры: процессор получил конфигурацию ядер 8P+12E и работает на частотах до 5,3 ГГц. Тестируется инженерный образец или квалификационный, блогер не уточнил.

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На платформе с материнской платой ASUS ROG APEX Z790, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600/8000 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 предполагаемый Core i7-14700K не продемонстрировал значимого преимущества в играх над Core i7-13700K. Новинка была быстрее от 2% до 8%, где-то наблюдался паритет, а где-то новый процессор даже чуть уступил. В тестах CPU-Z и Cinebench R23 всё понятно, здесь Core i7-14700K за счёт большего количества ядер и больших частот однозначный победитель. В однопотоке новый процессор до 4,5% быстрее, в многопотоке до 21%.

Что интересно, при отключении четырёх эффективных ядер на новой модели производительность была практически идентичной, но не стоит доверять этим тестам, поскольку автору ничего не мешало взять один 13900K, «сделав» из него все представленные модели. Тем не менее, поскольку Core 14-го поколения являются «переизданием» Raptor Lake Refresh существенного улучшения IPC ожидать не стоит.