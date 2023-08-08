Судя по всему, после ремонта устройства проходят сертификацию.

Petar Vukobrat, Unsplash

Портативный игровой компьютер Steam Deck от компании Valve успешно продаётся с начала прошлого года. Вероятно, в компании накопилось какое-то количество устройств, вернувшихся по гарантии, поскольку создатель ресурса SteamDB Павел Джундик (Pavel Djundik) сообщает в своём Twitter* @thexpaw о подготовке к началу продаж восстановленных Steam Deck. Ожидаемо, такие устройства продаются со скидкой, так на данный момент восстановленная версия с eMMC накопителем 64 ГБ стоит за рубежом 319 долларов США, с твердотельными накопителями на 256 и 512 ГБ – 419 и 519 долларов соответственно, сообщил пользователь Twitter* @Wario64.

В сравнении с рекомендованными ценами новых Steam Deck восстановленные дешевле примерно на 20%. Стоит отметить, что на недавней распродаже новые Deck продавались со скидкой 10%, так что разница кажется не очень весомой. Тем не менее, наверняка найдутся желающие купить восстановленное устройство, если на него будет распространяться полноценная гарантия и его состояние будет мало отличаться от нового. Также остаётся надеяться, что Valve предусмотрит надёжную маркировку восстановленных консолей, чтобы их можно было без проблем отличить от новых.

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*Twitter заблокирован в РФ