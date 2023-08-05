А также интегрированную графику с 16 вычислительными блоками CU.

Китайский блогер и инсайдер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) не ограничился информацией о частотах процессоров Intel Core Ultra 1-го поколения, рассказав об одной из конфигураций в будущем семействе монолитных APU компании AMD под кодовым названием Strix Point, сообщает Wccftech. По мнению инсайдера, в серии будут модели, сочетающие в одном кристалле два комплекса ядер CCX на разных версиях архитектуры Zen 5. Один комплекс якобы будет содержать четыре ядра Zen 5 и 16 МБ кэш-памяти 3-го уровня, другой — восемь ядер Zen 5C и 8 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Таким образом, одна из моделей будущей линейки может быть 12-ядерной и 24-поточной с общим объёмом кэш-памяти L3, равным 24 МБ.

Что касается интегрированная графики, описанная выше модель предложит 8 блоков WGP, т.е. 16 вычислительных блоков Compute Unit (CU), что больше предлагаемых современными мобильными процессорами 12 CU. В пересчёте на потоковые процессоры Streaming Processor (SP) получаем 1024 SP в будущей графике, что в совокупности с улучшенной архитектурой RDNA 3.5 даже при прежнем уровне частот 2,8…3,0 ГГц позволяет надеяться на значительный прирост производительности, только теоретическая вычислительная производительность в этом случае возрастает на 42% относительно Radeon 780M. Точные сроки выхода Ryzen 8000 неизвестны, но в планах AMD представить и выпустить мобильные процессоры данной серии в следующем году.