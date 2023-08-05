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Процессоры Intel Core Ultra (Meteor Lake) достигли частот 5,0 ГГц и более — инсайдер
Буст Core Ultra 9 1-го поколения должен быть ещё выше.

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В ранних слухах инсайдеры утверждали, что образцы процессоров Intel Meteor Lake не достигают частот 5,0 ГГц и при максимальной конфигурации ядер 6P+8E новинки могут не обеспечить значимый прирост производительности относительно прошлого поколения. С приближением официальной презентации опасения развеиваются, китайский блогер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) накануне сообщил на своей странице в bilibili, что компании удалось выйти на 5,0 ГГц с процессорами Core Ultra 7, а пиковые частоты Core Ultra 9 будут ещё выше, передаёт Wccftech.

Машинный перевод с китайского. Источник: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), bilibili

Блогер не уточнил, идёт ли речь всё ещё об образцах процессоров или уже о финальных экземплярах, но главная цель достигнута — флагманские и субфлагманские процессоры будут повышать частоты до заветных 5,0 ГГц. Что касается конфигурации ядер, как уже отмечалось выше, ожидается, что 6P+8E станет максимальной конфигурацией для процессоров Intel Core Ultra 1-го поколения, но на самом деле в конструкции есть ещё два эффективных ядра. Как их правильно учитывать, пока непонятно, то ли относить к эффективным ядрам, то ли считать как отдельный третий кластер. Будут ли эти ядра вовлечены в общую работу или они будут вспомогательными для интегрированного нейронного блока VPU, точнее станет известно уже на презентации, но на данный момент конфигурацию топового Core 9 Ultra специалисты Wccftech обозначают в виде 6P+8E+2LP-E. Среди других особенностей специалисты перечисляют применение технологии Intel 4 для вычислительной плитки, 5-нм технологии TSMC для плитки интегрированной графики, нейронный блок для ускорения алгоритмов ИИ, поддержка памяти DDR5 и LPDDR5X со скоростью до 7467 МТ/с.

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Окончательные характеристики процессоров ещё не подтверждены, как и дата презентации, но высока вероятность, что процессоры представят в конце сентября.

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#intel #процессоры #intel meteor lake #intel core ultra
Источник: wccftech.com
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