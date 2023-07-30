В конструкции 22 тепловые трубки и испарительная камера.

Christian Wiediger, Unsplash

Наверняка многие видели в Сети фотографии монструозной конструкции, называемой прототипом системы охлаждения для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti или нового TITAN. Похоже, что ни та, ни другая видеокарта на данный момент не планируются к выпуску, но, вероятно, разрабатывались, причём инженеры готовили очень необычную и сложную конструкцию с нестандартным расположением печатной платы. Так вот, в Сети появилось новое фото, которое раскрывает некоторые подробности внутреннего устройства обсуждаемого здесь прототипа. Фото рассмотрели специалисты ресурса VideoCardz, первоисточник — китайская платформа Goofish, где некто под псевдонимом Hayaka выставил данную систему на обозрение.

Со слов владельца, в конструкции кулера используются 22 тепловые трубки и испарительная камера. Данная конструкция должна была отвести, по слухам, около 800 Вт тепла, сконцентрированных на небольшой печатной плате, располагающейся в вертикальной плоскости, т.е. параллельно материнской плате. Как оказалось, в кулер встроено три вентилятора, а не два, как в других моделях, третий вентилятор скрыт в центре и с установленным декоративным кожухом его не видно. Некоторое недоумение вызывает удлинитель 12VHPWR, обвивающий радиатор.

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Впечатляет, интересно, появится ли в конечном итоге на рынке новый флагман Ada Lovelace со столь необычной конструкцией. Не исключено. По слухам, следующее поколение видеокарт ожидается к 2025 году, времени ещё много.