В Китае можно купить коробочную версию в магазине.

В конце прошлой недели AMD выпустила отличный процессор для платформы AM5, недорогой 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 7500F без интегрированной графики и в коробочном исполнении с комплектным кулером. В играх новинка показывает себя отлично, на неё не сильно повлияло снижение частоты на 100 МГц относительно модели 7600, а с учётом того, что процессор поддерживает PBO на платах B650 и X670, на это вообще можно не обращать внимание. Сообщалось, что 7500F появится не только в Китае, но и на глобальном рынке, например, в США по рекомендованной цене около 179 долларов. Однако выяснились дополнительные подробности, которые несколько омрачают этот запуск — за пределами Китая процессор будет доступен только сборщикам готовых систем.

В свободной продаже AMD Ryzen 5 7500F будет доступен в Китае, в других странах можно будет приобрести только готовые системы с этим процессором, сообщили в PC Games Hardware, ссылаясь на официальное подтверждение от представителя AMD в Германии Маркуса Линднера (Markus Lindner): «Данный процессор появится в продаже 23 июля 2023 г. в 9 часов вечера по восточному времени. В Китае он будет доступен в коробочном исполнении, а в остальных странах — в качестве опции для избранных сборщиков систем», — заявил специалист.

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Это не первый подобный запуск и, как показывает практика, процессоры, предназначенные только для сборщиков готовых систем, всё равно попадают в розничную продажу. Также не исключено, что на популярных в России китайских торговых площадках Ryzen 5 7500F тоже появятся.