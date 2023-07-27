Они получат урезанные графические процессоры от старших моделей.

Ранее инсайдеры утверждали, что в NVIDIA работают над ещё более производительными видеокартами Ada Lovelace: GeForce RTX 4090 Ti и новой монструозной моделью класса TITAN. В Сети неоднократно всплывали фотографии нестандартных систем охлаждения, которые могли предназначаться для этих видеокарт. Со временем инсайдеры стали сомневаться, что новый TITAN увидит свет, теперь заслуживший доверие Twitter* инсайдер @kopite7kimi утверждает, что в NVIDIA больше нет планов на RTX 4090 Ti.

Одновременно с этим инсайдер сообщил, что NVIDIA планирует расширить средней сегмент, выпустив новые версии видеокарт RTX 4070 и 4060 на базе графических процессоров AD103 и AD106, которые по результатам проверки не подошли для RTX 4080 и 4060 Ti соответственно. Возможно, в текущей серии NVIDIA вернётся к выпуску видеокарт Super.

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Как отмечают в Wccftech, планы NVIDIA часто меняются, в компании тестируют множество конфигураций видеокарт, поэтому опираться на информацию из слухов не стоит. Тем не менее, вполне вероятно, что NVIDIA готовит ответ на новые видеокарты конкурента. По слухам, AMD представит осенью Radeon RX 7700 и RX 7800, а уже завтра в Китае может дебютировать RX 7900 GRE. Если слухи сбудутся, NVIDIA понадобится усиление позиций в среднем сегменте.

*Twitter заблокирован в РФ.