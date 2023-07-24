Центральный процессор освободят от задач по распаковке игровых ресурсов.

Michael Dziedzic, Unsplash

На прошлой неделе NVIDIA объявила о доступности RTX IO, технологии ускорения загрузки игровых данных, которая может работать с DirectX играми через Microsoft DirectStorage, а также с Vulkan посредством дополнительных расширений. RTX IO оптимизирована для видеокарт NVIDIA и использует их ядра для быстрой распаковки данных, сжатых с помощью открытого стандарта GDeflate.

Технологии RTX IO и DirectStorage вносят изменения в процесс передачи данных с накопителя, ранее игровые материалы, хранящиеся в сжатом виде на накопителе, распаковывались процессором и сохранялись в системной памяти, а затем передавались видеокарте — с появлением быстрых твердотельных накопителей такой подход стал неоптимальным. RTX IO увеличивает пропускную способность, высвобождая ресурсы процессора и системной памяти, за счёт отправки нераспакованных данных видеокарте. Видеокарта сама распаковывает данные и это у неё получается лучше, чем у процессора, за счёт особенностей архитектуры с наличием большого числа параллельно работающих ядер.

реклама

Могут ли NVIDIA RTX IO и Microsoft DirectStorage положительно сказаться на конечной производительности в играх, измеряемой частотой кадров. Похоже, что да. Ранее уже замечали, что в процессорозависимых сценах с DirectStorage частота кадров немного выше, хотя в используемой на то время версии технологии ещё не работала декомпрессия на GPU. На следующей неделе Insomniac и Nixxes выпустят на ПК Ratchet & Clank: Rift Apart — это будет первая игра, поддерживающая DirectStorage 1.2 с декомпрессией на графическом процессоре и RTX IO.

Ресурс Wccftech получил подтверждение от NVIDIA, что RTX IO может помочь уменьшить статтеры: «RTX IO может стать вспомогательной технологией для устранения статтеров за счёт снижения зависимости от центрального процессора при загрузке текстур и геометрии, и его разгрузки для работы над другими задачами». Специалисты хотят получить сборки игры с включённой и отключённой технологией для проверки, насколько она может повлиять на частоту кадров, статтеры и общий комфорт игрового процесса.