А также: поддержка Remnant II, RTX 4060 Ti, новые настройки GeForce Experience, включая пресеты для BattleBit Remastered, F1 23 и Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War, а также долгожданный фикс высокой задержки DPC!

NVIDIA выпустила новый WHQL драйвер GeForce Game Ready 536.67 для игр Portal: Prelude RTX и Ratchet & Clank: Rift Apart, реализовав для них поддержку технологии RTX IO, также драйвер готов к ролевому шутеру Remnant II, который выходит 25 июля.

Системные требования Portal: Prelude RTX. Источник: NVIDIA

Portal: Prelude RTX является модификацией модификации — оригинальный Portal: Prelude был выпущен в 2008 году и стал очень популярным, сегодня данный мод становится доступен с полной трассировкой лучей (трассировкой пути) и множеством других улучшений, более того, в нём NVIDIA впервые применяет технологию RTX IO, которая была анонсирована ещё на релизе видеокарт семейства Ampere. Что касается Ratchet & Clank: Rift Apart, бывшего эксклюзива Sony PlayStation 5, он станет доступен на ПК 26 июля.

Сравнение скорости загрузки. Источник: NVIDIA

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Некоторые ключевые факты о NVIDIA RTX IO:

Технология используется для переноса нагрузки по распаковке игровых ресурсов с центрального на графический процессор, это освободит системную память и ускорит загрузку игр.

NVIDIA RTX IO использует преимущества архитектуры графических процессоров GeForce с множеством параллельно работающих ядер.

Чем больше у видеокарты ядер и чем быстрее накопитель, тем быстрее происходит загрузка и распаковка игровых ресурсов, быстрее загружаются уровни и подгружаются текстуры в играх.

Технология работает с открытым стандартом сжатия GDeflate, разработанным NVIDIA, RTX IO поддерживает DirectX через Microsoft DirectStorage и Vulkan через расширения Vulkan.

Новые технологии и стандарт сжатия обеспечивают не только ускоренную загрузку игр и игровых материалов, но и уменьшают их размер на накопителе — благодаря GDeflate и использованию расширений Vulkan размер Portal: Prelude RTX удалось сократить на 44%.

В Portal: Prelude RTX технология NVIDIA RTX IO будет включена по умолчанию и обеспечит гораздо более быстрое время загрузки текстур, а в Ratchet & Clank: Rift Apart используется для быстрой загрузки высококачественных текстур и уровней с высокой детализацией при переходе между измерениями.



Источник: Похоже, в NVIDIA перепутали слайды и тот, что приводится для GeForce RTX 4080 8 ГБ на самом деле имеет отношение к 16-гиговой видеокарте.Источник: NVIDIA

Также новый драйвер добавляет поддержку видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, продажи которой начинаются сегодня. Специалистам NVIDIA удалось найти несколько игр, где 16 ГБ видеопамяти дают ощутимое преимущество, но похоже, что они перепутали графики. Опубликованные на момент написания новости материалы указывают на превосходство 8-гиговой версии видеокарты в ремейке Residen Evil 4 2023 года и A Plague Tale: Requiem, очевидно, что всё должно быть наоборот и преимущество в этих играх за 16-гиговой видеокартой.

Далее в драйвер внедрили поддержку новых мониторов с G-SYNC, новые профили с оптимальными настройками GeForce Experience для игр:

Aliens: Dark Descent

BattleBit Remastered

F1 23

Six Days in Fallujah

Undawn

Veiled Experts

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

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Наконец, исправления: устранены ошибки и вылеты в играх при применении фильтров GeForce Experience Freestyle, а также долгожданное исправление увеличенной задержки DPC на видеокартах Ampere.