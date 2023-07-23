Устройства основаны на APU AMD Ryzen 7 7840U, получат улучшенное охлаждение и различные уникальные возможности.

AYANEO анонсировала в социальных сетях новые портативные игровые консоли KUN и SLIDE, обе модели основаны на 8-ядерном 16-поточном APU AMD Ryzen 7 7840U с интегрированной графикой Radeon 780M. Среди основных отличительных особенностей AYANEO KUN бренд отмечает на странице в Twitter*: большой 8,4-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K, наличие двух тачпадов, кнопок на обратной стороне корпуса, 8-позиционного переключателя D-pad, джойстиков и триггеров с датчиками Холла, аккумулятор 19500 мАч (75 Вт·ч) и новую систему охлаждения KUNPeng с тремя тепловыми трубками. Портативная консоль поддерживает авторизацию «по лицу» Windows Hello. Готовится три цветовых варианта: чёрный Black Feather, бело-бирюзовый White Silk и серебристый Silver Wing.

AYANEO SLIDE — портативная консоль в корпусе-слайдере с полноценной QWERTY клавиатурой и 6-дюймовым 1080p дисплеем, угол наклона которого можно менять. В данном случае также заявлено наличие джойстиков и триггеров с датчиками Холла, среди других отличительных особенностей: наличие настраиваемой RGB подсветки (клавиатуры и декоративных элементов вокруг джойстиков), стереосистемы AYANEO Hyper Sound, линейного вибромотора X-axis и шести-осевого гироскопа. Для SLIDE также разработана новая эффективная система охлаждения, производительность которой пока не раскрывается.

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Точные конфигурации и цены устройств неизвестны, больше подробностей компания расскажет в августе.

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