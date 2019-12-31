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На дворе зима без снега, а Новый год все ближе и ближе. На любимом ресурсе предновогоднее затишье, все идет своим чередом. Битвы приверженцев синего и красного лагерей проходят хотя и очень ожесточенно, но больше по инерции и не выявляют победителей, оверклокерские достижения редки, азот для разгона комплектующих в дефиците, а новости сайта, тем не менее, отражают развитие научной мысли и современные тенденции. Авторы новостей, опережая друг друга, стремятся донести до потенциального читателя любую новость (не всегда связанную с тематикой сайта), часто переделывая ее на свой лад, порой внося интригу в скучные будни технического прогресса и компьютерных технологий. Рассуждая обо всем этом, заглянул я как-то раз в один местный магазинчик под названием "Светотехника". Был удивлен обилием крикливо-светящихся устройств и огромным выбором различных полезностей. Прикупил 1 метр 12 вольтовой RGB-ленты и разместил ее в своем системном блоке. Украсил.

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В тот же, день благодаря поднявшемуся настроению, посетил известный компьютерный магазин и приобрел процессор Intel Core i5-9400F для одного из своих ПК. Сразу же представил себе, какую критику "экспертов" мог бы услышать в свой адрес по поводу данного приобретения. А ведь данный процессор - типичныйот известного производителя. Давайте составим некий топ таких обманов и порассуждаем о том, что я имею в виду.

На нашем сайте есть несколько статей, в которых упоминались "худшие" процессоры, присутствующие на рынке сейчас. Не знаю, на самом ли деле они худшие, но некоторым из них досталось место в нашем топе. Эти изделия заняли почетное 5 и 4 место. Вот почему:

5 место.

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Компанияв погоне за получением лидерства своих продуктов не только в определенных рабочих задачах, но и в играх, выпустила на рынок

Потенциальному покупателю гордо предложен продукт, который дороже Ryzen 7 3700X на весьма приличную сумму, а быстрее всего лишь на 1-2% (может быть 3%). Поставленные задачи по абсолютному лидерству не выполнены, но за счет Ryzen 7 3800X компания AMD оставила себе нишу для реализации 7-нм кристаллов CCD с высокими токами утечки. Ну, а покупатель был "чуточку" обманут тем, что перед ним новый и быстрый процессор. Пусть слишком горячий, пусть ненамного быстрей младшего брата, но... нашедший своего покупателя.

4 место.

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Сюда мы разместим сразу двоих.

Отключи встроенную графику у Intel Core i9-9900K или сделай отборку лучших чипов у него. Что получишь? Получишь 2 новых процессора. В первом случае - на чуть дешевле, во втором - возможно (!) на чуть быстрее. Компания Intel знает, как лукавить со своими покупателями. Заявив, что «лучший игровой процессор стал ещё лучше» (это про i9-9900KS) Intel предупредила покупателей, что партия данных процессоров ограниченная. Но разве от этого ее лукавство стало меньшим?

3 место.

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2 место.

На двух предыдущих местах располагались те, не совсем честные, ходы компаний, которые привели к созданию не самых лучших и не самых популярных изделий. В канун Нового года хочется говорить только о хорошем. Поэтому отдадим мы его компании AMD за хороший "небольшой" обман пользователей, а Новый год упомянем потому, что данное лукавство покупателей совсем не огорчило. Речь о массовой продаже, под видомболее совершенных процессоров из семейства Ryzen 2000.Новые версии Ryzen 5 1600 - это практически копия Ryzen 5 2600. Они имеют степпинг B2, выполнены по 12-нм техпроцессу и принадлежат к семейству Pinnacle Ridge, тогда как "настоящие" Ryzen 5 1600 выполнялись по нормам 14-нм и являлись Summit Ridge. Соответственно, повторюсь, что покупатели от такого лукавства AMD только выиграли.

Вот и подобрались мы к тому, с чего я начал свою заметку. К процессору Intel Core i5-9400F. Нравится это ярым поклонникам компании AMD или не нравится, но это - хороший процессор. Лично я его приобрел для установки в один из ПК, который будет использоваться в повседневной жизни для игр и некоторых стандартных приложений. В очередной раз мне было необходимо собрать тихий и довольно шустрый компьютер. Но, в данном случае, речь не о достоинствах процессора и моем интересе именно к нему. Суть в том, что перед нами слегка разогнанный вариант старого Core i5-8400 с отключённым графическим ядром. Страшного для покупателя в этом ничего нет. В мой топ процессор попадает из-за очевидного обмана Intel, когда компания называет его 9-м поколением, принадлежащим к семейству Coffee Lake Refresh. И, ладно бы, только степпинг кристалла U0, который характерен для Coffee Lake - восьмого поколения Core, так они даже поленились изменить внешний вид и отказались от припоя под теплораспределительной крышкой.

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В открытых источниках есть примечательное фото от энтузиаста, подтверждающее мои слова.





1 место.

На первое место своего топа я поставлю чипсетную политику INTEL и AMD. Возможно, это несколько неожиданно, но я поясню.

Ни для кого не секрет, что в интеловский Z170 можно установить процессоры 8 и 9 поколений. Не стоит считать, что это действие легко осуществимо для каждого владельца ПК. Такие манипуляции скорее всего - участь экономных энтузиастов и весьма продвинутых пользователей. В любом случае - подобная известная модификация вполне доступна и не требует средств. Мы лишь убедились в том, что переход на сокет 1151-версии 2, с возможностью обратной совместимости не только реален, но и сам пафосный то ли "тик", то ли "так" - абсурден. При этом мы понимаем, что цель такого надувательства - получение очередной порции сверхприбыли для компании.

С другой стороны AMD. Чипсетов много, но все они на основе одного сокета (я про сегодняшний день и AM4, соответственно). Вот там где "требуется выборочное обновление бета-версии БИОС" - удивительно заботливо и просто написано, но... Купил я как-то плату Gigabyte A320M-S2H V2. К ней процессор AMD Athlon X4 950. (Не буду углубляться, почему эта сборка, и для кого она, а не любая другая, скажу лишь, что здесь имела значение цена). И выяснилось, что плата с прилавка имела БИОС версии F40.





С этим БИОС данная плата ранний процессор (для которого она, по сути и выпускалась) более не поддерживает. К чести производителя в более поздних версиях БИОС - поддержку вернули. Я решил эту проблему быстро, прошив последнюю версию, но не уверен, что так просто это сделает каждый покупатель подобного продукта.

А X570? Про него лишь ленивый не говорил. Дорогой, с вертушкой на брюхе. Интересное решение. Интересное ли? Зато топовое.





Итого. Вот такой топ получился. Это мой топ. Скандалы, информационные вбросы, обещания и прочие знаковые "косяки" компаний мы не обсуждали сегодня. Безумств и малых/больших обманов от именитых производителей всегда хватает. Выглядят они по-разному и, к счастью, не всегда огорчают нас с вами.

Закончить хочу поздравлением всех наших читателей с Новым годом! А в контексте данной заметки пожелаю выбора такого процессора, который будет лучшим именно для Вас. Спасибо за внимание!