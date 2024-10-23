Всем привет. Продолжаю говорить об OLED мониторе Asus XG27AQDMG. Напомню, предыдущая статья была о скорости пикселей и впечатлениях от перехода с IPS на OLED с точки зрения плавности и отзывчивости. Также упомянул там инпутлаг.



Внимание! Это статья является полной копией моего видео, которое я публикую на таких площадках как Youtube, VK и Rutube.





В этом материале я постараюсь продемонстрировать разницу в изображении между всё тем же OLED монитором Asus XG27AQDMG и "старым", обычным IPS монитором Gigabyte M27Q X. Покажу, как современные игры выглядят в SDR, и что даёт им переключение на HDR.





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Честно говоря, у меня возникли некоторые сложности с тем, чтобы правильно передать в видео то, как я вижу эти мониторы в жизни. Видеоформат я отменил сразу из-за отсутствия топового смартфона или качественной видеокамеры. Осталась фотосъёмка, но и тут лучшее, что смог найти, это старенькая зеркалка Nikon D90 с не самым лучшим объективом.



Хочу упомянуть об одной особенности получившихся фото, чтобы они вас не смущали, и вы потом не удивлялись в комментариях, мол, что это такое мы тут увидели.

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Возьмём вот такой интересный снимок из Resident Evil 4 и приблизим его, чтобы получше рассмотреть.

Обратите внимание на платье, справа на OLED мы видим артефакты в виде белых точек. В оригинале, без шумоподавления, это выглядит вот так. И как вы можете заметить, чем темнее изображение, тем сильнее выражен эффект шума. Разумеется, алгоритмам шумоподавления, которые я применил в фотошопе, было очень тяжело корректно всё это обработать. Короче, держим в уме, что это артефакты шумоподавления и не удивляемся им.

Теперь о настройках яркости мониторов участвовавших в сравнении. Для SDR,у IPS монитора я выбрал яркость в 45%, хотя, честно признаюсь, на практике для одиночных игр обычно мне хватало 30-35%, настройка гаммы 2.2. У OLED монитора подобрал визуально соответствующую яркость, это 90% при активированной опции "Равномерная яркость", настройка гаммы 2.2.



В HDR режиме оба монитора работали на настройках по умолчанию. Правда, тут стоит упомянуть, что у OLED монитора Asus XG27AQDMG есть заблокированная опция регулировки яркости HDR.

Если её разблокировать, выяснится, что стандартная яркость это 90%. Её можно понижать с шагом 10%, и это будет плавно снижать яркость, а можно и повысить до 100%, это довольно сильно меняет картинку. Она становится темнее, насыщеннее по цветам, и в мелких ярких объектах ещё ярче.



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Кому-то больше понравится стандартный режим яркости 90%, а кто-то предпочтёт 100%. Лично я так до конца и не определился, какой режим лучше, всё зависит от игры. Могу лишь сказать, что в некоторых играх есть отдельные участки, в которых режим 100% яркости делает игру слишком темной и перенасыщенной. К примеру, вот эта сцена из Resident Evil 4.

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Теперь немного прокомментирую результаты. SDR. Всё очень просто, обычный IPS монитор не может корректно отображать чёрный цвет.



Поэтому чем темнее сцена, тем больше будет проявляться разница между OLED и обычным IPS. К примеру вот тут, на первый взгляд мы почти не видим какой-то большой разницы, поскольку сцена очень светлая. А вот здесь, в тёмной сцене, разница просто огромна и у IPS нет никаких шансов адекватно отобразить её.

Вот ещё несколько таких примеров.





Теперь об HDR. Тут всё интереснее. Некоторые наивно полагают, что HDR нужен лишь для того, чтобы выжигать глаза своей излишней яркостью. На самом деле, HDR очень сильно может преобразить картинку.



Просто нужен правильный монитор, чтобы это увидеть. Возьмём вот такую сцену.

В SDR разница между IPS и OLED не так велика, да OLED контрастнее, но не более того. А теперь переключимся на HDR.

По замыслу разработчиков, небо должно стать очень ярким, в то время как остальные объекты должны оставаться относительно тёмными. И вот тут у IPS возникают огромные проблемы, мы видим, что детали неба теряются из-за сильной пересвеченности, в то время как OLED идеально справляется с задачей - нужные участки неба яркие, его детализация сохранена, контрастность тёмных областей не пострадала.

Ещё аналогичный пример с яркой дневной сценой.

В SDR у IPS всё не очень хорошо смотрится опять же из-за низкой контрастности, а с переходом на HDR матрица IPS пересвечивает всю сцену и облака просто теряются в белом цвете.

На OLED мониторе всё выглядит так как задумано — тёмные области не потеряли контрастность, небо стало ярче, но в то же время облака остались чётко различимыми.

Другой пример, отлично показывающий, насколько сильно HDR может менять изображение. Здесь мы видим SDR, он довольно светлый на обоих мониторах, а теперь переключаемся на HDR.

Многие области в этой сцене становятся заметно темнее, в то время как яркость светлых объектов сохраняется. IPS опять всё сильно высветлил, а OLED достойно отобразил.

Ещё один подобный пример, в SDR на IPS всё относительно плохо, а в HDR опять все засвечено, в то же время OLED отображает это без каких-либо проблем.





Я мог бы долго приводить такие примеры, но хочу, чтобы вы сами дальше всё рассмотрели, их там предостаточно.

Почему IPS выглядит так плохо, особенно в HDR? Всё дело в примитивности подсветки обычных мониторов. У них она состоит из нескольких больших частей, яркость которых регулируется одновременно по всей площади экрана.

Другими словами, весь экран, по сути, имеет одну большую зону подсветки. Поэтому обычный монитор переходя на HDR просто выкручивает яркость этой подсветки на максимум.

Это и даёт такой эффект пересвеченной картинки.

И вот тут мы подходим к главному преимуществу OLED технологии. Немного математики, в нашем случае OLED монитор с разрешением 2560 на 1440 имеет 3 686 400 пикселей, и, теперь внимание, каждый из них может отдельно регулировать свою яркость.

Поэтому OLED может точечно отображать какой-то очень яркий маленький объект, а рядом кромешную тьму.

Я бы мог на этом закончить, но не удержался и решил упомянуть Mini LED.

Это продвинутый тип подсветки, который можно встретить в сочетании с IPS или VA матрицами, он характеризуется довольно большим количеством зон подсветки, которые дисплей может регулировать отдельно.

В мониторах обычно таких зон 576 или 1152.

Бывают модели с большим количеством, но пока что их единицы и на массовом рынке их нет. Да и ценник там не самый демократичный.

Так вот, Mini LED позиционируют как альтернативу OLED.

В целом всё так и есть, они дешевле, выдают большую яркость и не подвержены выгоранию. Многозональная подсветка действительно способна значительно повысить контрастность на больших и средних областях экрана, но когда дело доходит до отображения мелких светлых объектов, или резких переходов от светлого к тёмному, то у Mini LED появляется так называемый эффект блуминга, то есть заметный светлый ореол возле ярких объектов на тёмном фоне.



Вот очень хороший пример от канала HDTVtest со звёздным небом, слева OLED идеально отображает каждую звезду на фоне чёрного космоса, а справа Mini LED подсветка оставляет большие светлые пятна вокруг звёзд.



Ещё пример от monitors unboxed с мелкими огоньками, слева на OLED всё хорошо, а справа на Mini LED огоньки дают цветную засветку между ними.

Если не знать, как это должно выглядеть, то можно подумать, что так и должно быть.

А вот здесь другой интересный пример от ютубера techless с огнями ночного города.



OLED без проблем отображает каждый яркий огонёк на тёмном фоне, а у Mini LED здесь алгоритмы работы решили даже не пытаться повысить яркость этих мелких огоньков, в результате весь город выглядит довольно тускло.

Это я всё к тому, что выбирая Mini LED монитор в качестве альтернативы OLED монитору, в чём-то вы даже выиграете, но и без минусов тоже не обойдётся.



Итак, на этом я заканчиваю, не забывайте ознакомиться с оригинальным видео, там будет гораздо больше фото с примерами сравнений. И поверьте, в жизни разница между этими мониторами ещё больше.

Спасибо за внимание.