Всем привет!

В этом материале я немного порассуждаю о скорости отклика пикселей у разных типов матриц в современных игровых мониторах, а также в целом об их плавности и отзывчивости при управлении в играх. В конце поделюсь личными впечатлениями от перехода с IPS 240 Гц на OLED 240 Гц.

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Внимание! Это статья является полной копией моего видео, которое я публикую на таких площадках как Rutube, VK и Youtube.





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Изначально эта тема была частью одной большой статьи, в которой я сравниваю свой новый OLED монитор Asus XG27AQDMG со старым, "обычным" IPS монитором Gigabyte M27Q X. Но материала стало настолько много, что я решил отделить эту тему от основного сравнения и рассказать о ней отдельно.



Во второй большой статье наглядно покажу, что даёт HDR на IPS и OLED, сравню то, как выглядят игры на разных структурах субпикселей IPS с RGB и OLED с RWBG, а также расскажу о других моментах. Теперь о скорости отклика пикселей.

OLED, TN, IPS и VA

Как вы знаете, производители OLED мониторов позиционируют их как самые быстрые, указывая скорость отклика в 0.03 мс, в то время как у даже самых быстрых мониторов на TN матрице данные цифры в рекламных материалах обычно достигает максимум 0.5 мс.







У игровых мониторов попроще, мы часто видим на коробках 1-2 мс. Все эти цифры обычно имеют приписку G2G, т.е. от серого к серому. Нужно понимать, что это реклама, в которой берётся лучшая цифра, чтобы её можно было красиво преподнести, в реальных обзорах, где измеряется скорость не только от серого к серому, но и между другими цветами, мы видим совсем другие цифры:

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Возьмём результаты измерений на сайте RTINGS для двух моих вышеупомянутых мониторов - мой новый OLED монитор ASUS XG27AQDMG, старый "обычный" IPS Gigabyte M27Q X, также добавим сюда для полноты картины по одному представителю от современных VA и TN матриц - Samsung Odyssey G7 C32G75T и BenQ ZOWIE XL254.

Все они имеют частоту 240 Гц. Бонусом возьмём самый быстрый TN монитор с частотой 540 Гц, ASUS ROG Swift Pro PG248QP, у него, кстати, заявлена скорость отклика 0.2мс от серого к серому (RTINGS его тестировали на 530 Гц). Получился вот такой список:

ASUS ROG Swift Pro PG248QP (TN 530 Гц) - 1.7 мс \ 2.7мс.

ASUS XG27AQDMG (OLED 240 Гц) - 0.3 мс \ 0.3 мс.

BenQ ZOWIE XL2546X (TN 240 Гц) - 4.4 мс \ 4.5 мс.



Gigabyte M27Q X (IPS 240 Гц) - 4.1 мс \ 6.4 мс.

Samsung Odyssey G7 C32G75T (VA 240 Гц) - 3.8 мс \ 5.7мс.





Первая цифра, First Response Time, это среднее время, необходимое пикселям для перехода от одного цвета к другому на максимальной частоте, а вторая, Total Response Time, это среднее время, необходимое пикселям для того, чтобы полностью выровняться до заданного уровня после изменения цвета. Стоит отдельно подчеркнуть, что это усреднённые значения для всех цветов.

Как видим, OLED по средней скорости отклика пикселей в реальных тестах не оставляет никаких шансов другим типам матриц. Особенно хорошо это видно по результату Total response time. Даже топовый TN на 530 Гц не может и близко дотянуться до показателей OLED, проигрывая ему в 9 раз!

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Но опять же, это цифры, давайте посмотрим на то, как всё это выглядит на реальной картинке в движении.



В полном размере она выглядит так, но для удобства сравнения я взял вот эти отдельные отрезки (выделил оранжевым).

Начнём c OLED монитора Asus ROG Strix XG27AQDMG.

Пиксели не оставляют за собой следа и иных артефактов изображения. Даже тяжелые с точки зрения остаточного следа переходы от белого к серому и зелёно-фиолетовые, даются OLED матрице очень хорошо.

Теперь TN. Сначала топовый Asus PG248QP. Напомню, на данный момент (октябрь 24 года), это самая быстрая TN матрица, да ещё и на частоте 540 Гц (в тесте 530 Гц):

В глаза бросается значительно более цельная картинка, которая достигается благодаря высочайшей частоте обновления, но если присмотреться, то даже здесь мы всё равно видим остаточный след от белого к серому. Зелёно-фиолетовые переходы, а также от бирюзового к красному дают чёрный след, но за счёт высокой частоты он очень короткий, по факту это можно назвать не следом, а скорее тёмной границей между этими цветами.

Теперь более народный TN в виде BenQ ZOWIE XL2546X на частоте 240 Гц. Не подумайте, что это какой-то слабый представитель TN матриц, если что это модель 2024 года выпуска: В сравнении с OLED на той же частоте, мы видим что в переключении от белого к серому появился заметный остаточный след. Переход от зелёного к фиолетовому и обратно оставляет тёмный остаточный след. Переключаясь с красного на бирюзовый получаем некоторое затенение.

IPS, монитор Gigabyte M27Q X, с него я перешёл на OLED: В бело-серых переходах остаточный след стал ещё длиннее, чем у TN, также добавился остаточный след от белого к чёрному. Что касается зелёно-фиолетового и бирюзово-красного переключения, то остаточный след стал незначительно длиннее, но границы этих цветов не такие тёмные. Ощущение что цветные переходы даются IPS даже немного лучше чем TN.

Теперь перейдём к VA матрице на примере монитора Samsung Odyssey G7 C32G75T:



Посмотрите на результат VA от белого к серому, здесь он даже лучше, чем у TN, а от белого к чёрному плюс-минус на одном уровне с TN. Обратите внимание, что IPS эти переходы даются заметно хуже. НО, теперь посмотрите на огромный остаточный след на переключениях от фиолетового к зелёному и от красного к бирюзовому. Вот из таких очень разных результатов и сложился вполне себе хороший средний показатель VA матрицы, который я приводил выше. Конечно, у переходов между другими цветами не будет таких больших проблем, этот пример с фиолетово-зелёным RTINGS взяли специально, чтобы демонстрировать вот такие слабые места у разных типов матриц.

Ради интереса можно, конечно, взять ещё более быстрый VA монитор Samsung Odyssey Neo G8 S32BG85 на тех же 240 Гц:

У него мы видим значительно меньший тёмный остаточный след от фиолетового к зелёному и от красного к бирюзовому, но такой результат достигается переразгоном матрицы, что даёт другой негативный эффект в виде светлого следа, так называемый "инверсионный гостинг".

Какой итог по скорости отклика пикселей можно подвести, глядя на всё это? Если раньше считалось, что IPS находится примерно посередине между VA и TN, то теперь всё стало немного сложнее из-за сильного ускорения VA матриц. У них есть как сильные так и слабые стороны, в среднем дающие неплохой результат, поэтому уже нельзя с полной уверенностью заявлять что IPS быстрее VA. Что касается TN матриц, то в среднем они однозначно обгоняют IPS и VA. Кстати, не стоит забывать что на данный момент у VA матриц предел по частоте 280 Гц, а TN и IPS он перешагнул за 500 Гц.

Ну а с OLED всё просто, он очень быстрый и находится на совсем другом, недосягаемом уровне относительно других типов матриц.

Теперь о личном опыте перехода с IPS 240 Гц на OLED 240 Гц, видно ли это на практике? Ответ: и да, и нет.

Почему "Нет"?. Потому что для связки руки+глаза кардинально ничего не изменилось, так как частота монитора осталась прежней. Я считаю, что всё же именно частота монитора определяет общую плавность и отзывчивость управления.

К слову, друг сменивший очень быстрый VA, который я упоминал выше, на OLED, с той же частотой 240 Гц имеет такое же мнение.

Поэтому не ждите от перехода на OLED какого-то фантастического улучшения.

А теперь, почему "Да". Потому что в целом сильно снизилась смазанность картинки в движении. Пропало так называемое мыльцо при быстрых движениях мыши. Также по ощущениям монитор кажется немного более отзывчивым. Кстати, здесь я как раз хотел упомянуть инпутлаг.



В некоторых тестах, таких как у RTINGS, принципиальной разницы в инпутлаге между OLED и другими типами матриц на одинаковой частоте нет.

А вот по нескольким другим тестам разница вполне себе есть и OLEDы показывают гораздо меньший инпутлаг:

Так что возможно, причина, по которой OLED монитор кажется мне немного более отзывчивым, кроется ещё и в этом.

Вывод

Скорость отклика пикселей это про смазанность картинки в движении, которую мы видим только глазами! А вот общая отзывчивость монитора ощущается не глазами, а скорее связкой руки+глаза. Поэтому именно для отзывчивости в управлении нам нужно стремиться к максимальной частоте монитора, а скорость отклика пикселей скорее как приятный бонус влияет на чёткость и смазанность картинки в движении.





Если вы не ограничены в бюджете, OLED монитор будет для вас идеальным вариантом - и отзывчивым благодаря высокой частоте, предел сейчас 480 Гц, и чётким благодаря быстрым пикселям.

Если же ваш бюджет ограничен, но вы нацелены на максимальную отзывчивость в управлении, скажем для соревновательного шутера от первого лица, то в приоритете должна быть именно частота обновления монитора. Разумеется, ваша система должна выдавать соответствующее количество FPS, иначе в высокой частоте монитора нет смысла, вы её просто не почувствуете.

Всё ребят, на этом заканчиваю. Спасибо за внимание, до встречи в комментариях!