Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
Предыстория.
Уже много лет для просмотра фильмов и игр на телевизоре я использую обычный ПК. Живет он обычно где-то под потолком в коридоре, а к телевизору протянут HDMI кабель. Этот компьютер донашивает железо, оставшееся от других компьютеров в доме.
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Родился он когда детям (да и мне тоже) срочно понадобился сервер Minecraft. Собрав то, что было под рукой оказалось, что засунуть десктопное железо в современный аккуратный маленький корпус не получается - нужна либо miniITX плата, либо блок питания SFX.
В поисках корпуса я заглянул в строительный магазин у дома и, перемеряв там железки я купил… мангал.
Маленький разборный мангал: а) - железный, б) в него влезла ATX плата при минимальных габаритах. Без крышки зато дешево.
Мангал - вариант, конечно, хороший, но временный. Я люблю корпуса. Не гробы с десятком вентиляторов, светящиеся ярче новогодней елки, а что-то оригинальное, но сохранившее функциональность. Например, у детей Cooler Master HAF XB и BitFenix Phenom M Black.
Так что, через год, все переехало в подвернувшийся настоящий корпус Aspire X-Qpack.
Если посмотреть обзоры этого корпуса, то первое, что бросается в глаза, это дата публикации - обычно это 2005 год. Корпус - старый. Блок питания установлен сзади, над процессором. Также, пространство расходуется под два пятидюймовых отсека для приводов. В остальном, он приятный алюминиевый и с ручкой!
В ходе битвы за тишину, блок питания был перенесен на “морду”, установлена башня mugen max и добавлены отверстия напротив видеокарты. Хоть 1060 и не греется особо, но решил перестраховаться. Вырисовалась естественная компоновка с блоком питания спереди. Вот так он выглядел месяц назад.
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С наступлением всеобщего карантина и начала эры “работы из дома” мое рабочее место из офиса переехало на балкон. Я тоже переехал на балкон и развлекательный компьютер решил забрать с собой (раз уж на балконе теперь есть монитор). Телевизоры с фильмами сегодня и сами справляются.
Оказалось, что на балкон шириной ровно 100 сантиметров даже такой небольшой корпус влазит с трудом.
Полгода я безуспешно искал замену корпусу под такие...
Требования
- Минимальный размер
- Должна влезть любая мАТХ плата
- Любая видеокарта, даже 3090
- Любое охлаждение CPU без воды (например, башня 20см)
- Любой обычный блок питания
- Один 140mm вентилятор сзади
- Хорошее охлаждение при минимуме сторон с вентиляционными отверстиями. Бывают корпуса хоть и небольшие, но вентиляция на дне требует высоких ножек, а боковая вентиляция не дает поставить корпус в нишу, или даже просто к стене.
- Простая установка видеокарты, без получасового просовывания килограммовой карты в отверстие над загибом (кто просовывал, тот поймет).
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Не нашлось ничего. Есть приличное количество статей “smallest mATX cases 2020” где мусолится десяток корпусов, которые мне не подходят по разным причинам:
- БП находится под мат платой увеличивая ширину\высоту корпуса. (Chieftec CI-01B-OP)
- БП находится над мат платой делая установку высокого кулера невозможной (Jonsbo V4, Silverstone sg11)
- Необычный БП SFX/custom (Antec Aria)
- размеры корпуса не минимальны. 5 слотов для карт, лишние места под диски 3.5”, куча наружной лепнины из пластика (Jonsbo UMX3, CI-01B-OP)
- Вентиляционные отверстия со всех сторон (ВСЕ, кроме Antec Aria)
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Ни один корпус не был лучше уже имеющегося. Также, подобные корпуса малодоступны. Взять бы свой да и оставить, но он все время на виду. Хочется заменить видео, вдруг не влезет новая. Это конечно спасло меня от импульсивной покупки 3080, но в целом, хочется чтобы возможность была.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Этот дурацкий девиз не раз меня подводил, так что я решил...
Пилить!
К требованиям к корпусу выше добавилось еще немного:
- Материалы из ближайшего строительного магазина
- Отсутствие или минимум гнутых деталей. Чтобы просверлил, резьбу нарезал, закрутил и готово!
Пару вечеров я осваивал sketchup рисуя это:
Честно говоря, вариантов компоновки других я не придумал. Все детали становятся на свои места сами. Для БП только одно место. Для размеров использовал сей чудесный ресурс.
Толщина листа и уголков - 2мм, чтобы резьба держалась.
Прилично времени потратил на выбор высоты корпуса. Большая высота дает свободу в выборе БП и заднего вентилятора, но это более высокий корпус. Для опытного образца выбрал высоту минимальную для установки 140мм вентилятора. Обычный немодульный БП с глубиной 140мм ставится при аккуратной укладке кабелей.
Вентиляция для блока питания получилась интересная - часть воздуха выходит через лицевую панель, а часть идет под платой и выходит сзади под IO панелью.
Покупаем
- Обрезок алюминиевого листа 1000x600 толщиной 2мм. Какой сплав не имею понятия, но очень мягкий. Настолько пластичный, что согнув все площадки для крепления БП в неправильную сторону, я смог их выгнуть обратно на 180 градусов! Немыслимо. $22
- Профиль алюминий 10x10мм (прут) - 3 метра. $10
- Уголок, 15x10x2мм. 3 метра - меньше не продали. $4
- для передней панели я выбрал чудесную бамбуковую разделочную доску. $7
- Кнопка, светодиоды, резисторы (чтобы сделать яркость вменяемой). $4
- Крепеж. Винты из нержавейки под шестигранник. $3
- Сетка для тюнинга $6
- Кабель питания угловой $2
- разъем для питания, выключатель - с дохлого БП. Usb планка из кладовки. $0
- Инструменты, метчики, фрезы (дрель и лобзик не считаются) $50.
- Заднюю панель mATX с амазона, которую так и не использовал. $30
Делаем
- Напилил стержней, прикинув, какой длины будет плата плюс БП и нарезал резьбу
- Выпилил и собрал лоток для мат платы
- Сделал сложную скобу для крепления БП
- Задняя панель из уголка (самый муторный момент). Уголок попался очень хрупкий. Даже на 90 градусов согнуть было не просто
- Выпилил и надырявил разделочную доску - переднюю панель
- Напилил боковых и верхних крышек
- Собрал!
Конечно, после каждого пункта - долгие примерки, подгонки и раздумья.
Готово!
Получилось ли то чего я хотел - однозначно, да! Хотя это скорее не корпус, а много ручного труда, чтобы развлечься на карантине. А сам корпус...
- Минимальный размер - скорее "да". Можно кое-где украсть еще пару миллиметров и все. Упираемся в размеры платы
- Любая мАТХ плата - ДА
- Любая видеокарта (даже 3090) - ДА
- Любое охлаждение CPU - башня до 20см (mugen max) - ДА
- Любой обычный блок питания (кроме модульных, так как они глубже на 2см)
- Хорошее охлаждение. 300-350 ватт (Ryzen 5600x + 1080ti strix + PSU 700W 90%+) стабильно работает с отверстиями только в передней и задней стенке. Если летом будет жарче, расширю отверстия для заднего вентилятора (можно выпилить круг и поставить хромированную решетку). Возможно добавлю отверстий на боковой крышке
Что не получилось
- Простота изготовления - однозначно фейл. Согнуть уголки оказалось сложнее, чем ожидалось. Пилить ровно - непросто. Сверлить пришлось много и долго.
- 140mm вентилятор. Пришлось отказаться ради упрощенной проводки кабеля питания. При использовании 140мм вентилятора пришлось бы тащить 220v с противоположного угла, от видеокарты. А еще, толковый 120мм у меня уже был.
- Корпус жесткий и отлично передает вибрацию. Стоит добавить мягкие ножки и виброгасящую прокладку в месте крепления ПБ.
- Вероятно, летом будет жарковато и придется добавить отверстий и переработать заднюю панель
Что можно сделать лучше
- Добавив зазор 5мм между бп и передней стенкой можно установить резиновые уплотнители и увеличить на треть вход воздуха за счет правых отверстий
- Если убрать средний прут под мат платой, то почти в 2 раза увеличится сечение “воздуховода” от БП на заднюю стенку. Возможно, заменить профиль на несплошной уголок.
- Вход 220в можно перенести в сторону видеокарты и пробросить кабель вдоль заднего левого ребра корпуса и по нижнему воздуховоду. Это уберет высоковольтный кабель из самого корпуса и вернет возможность установки вентилятора 140мм. Можно установить 2 пиновый разъем питания (как на принтерах или бытовой технике) для уменьшения размера
- Спроектировать единую гнутую деталь, в которой объединить лоток для матплаты, крепление БП и крепление HDD
- Однозначно, резка лазером всех панелей. В опытном образце я шел на ручной распил сознательно, так как размеры были заранее неизвестны.
- Установка диска 2.5” возможна в нижнем воздуховоде (сейчас там уложен кабель переднего USB) или на передней панели, напротив видеоплаты.
Установка 3.5” дисков и не предполагалась.
Советы последователям
- Стойка для дрели сделала возможным просверлить все отверстия ровно и аккуратно. Если делать руками - нужна. Покупал специально для этого корпуса $30.
- Хороший ($3.5) метчик на 3мм - must have. Специальный метчик по алюминию давал более “расслабленную” резьбу. Мне больше нравилась резьба после обычного для машинной нарезки.
- Метчик 6-32 (дюймовый) редкий и необязательный. В алюминии можно запросто вкрутить саморез из комплекта хорошего корпуса в отверстие 3мм.
- Избегайте использовать крепеж из дешевых корпусов - большая вероятность сломать винт в отверстии.
- Гнутые детали в корпусе все равно нужны, без них получается лего из обрезков. В моем варианте это 3 детали: крепление БП и 2 кольца из уголком для задней панели.
- Готовая задняя панель удорожает корпус и накладывает ограничения на размеры (хотя красиво и нет мороки с гнутьем уголка).
- Не все разделочные доски ровные. Мою возможно, повело уже после сверления. Есть кривизна до 1мм по середине. При покупке - проверяйте. :)
- В фабричном корпусе крышки крепятся внахлест и небольшие перекосы и щели не видны. Мне же пришлось довольно точно подгонять крышки и все равно, кое-где да и заметна небольшая кривизна
Итого
Размер хороший. Особо порадовала ширина - корпус получился меньше, чем старый Aspire X-Qpack. Да, немного длинноват - длиннее на 30мм, но зато Уже на 30мм и на столько же ниже. Финальные размеры Ширина х Высота х Глубина : 255 x 210 x 366мм
Без отверстий на боковой стенке корпус можно ставить на бок - получится заниженный miniTower, только скобу добавить, чтобы видеокарта не проседала.
Все влезло. Есть оговорки по БП - огромные киловатники и модульные БП не войдут.
Вентиляция между лотком платы и корпусом - интересное решение. Похоже, что работает и неплохо.
Добавлю фото по запросу и отвечу на вопросы в комментах.
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