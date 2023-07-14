Вступление

Не хочу подробно здесь останавливаться, лишь скажу, что все нейросети представленные снизу бесплатны, но для взаимодействия с некоторыми из них нужно использовать VPN.





Работа с текстом

ChatGPT Наиболее популярный универсальный чат-бот. Найдет материал для статьи, напишет код и подскажет рецепт блинчиков. Если на официалном сайте Open Ai ChatGpt-3 и бесплатный, то за 4 версию придется платить 20$/месяц. Но есть сервисы, которые предоставляют доступ ко всем версиям бесплатно, но с определенным лимитом сообщений/время. Необходим VPN Open Ai VPN не требуется Forefront gpt-3/gpt-4 VPN не требуется BAI chat

Rytr Полезный инструмент для копирайтеров/рерайтеров. Доступно множество функций: написание целого текста из одного предложения, перефразировка, сокращение текста, оценка читаемости, плагиат проверка, генерация изображений и много чего еще! VPN не требуется Rytr

Notion Notion AI - это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает ряд функций, упрощающих написание текстов. Русский язык поддерживается. VPN не требуется Notion

Изображения

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Шедеврум Нейросеть для генерации изображений по текстовому запросу. VPN не требуется Шедеврум

Erase.bg Бесплатная нейросеть для удаления или замены фона на изображениях. VPN не требуется Erase.bg

Upscale.media Бесплатная нейросеть для увеличения размера изображения и повышения качества. VPN не требуется Upscale.media

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Watermarkremover.io Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений. VPN не требуется Watermarkremover.io

Wallpapers.fyi Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений. VPN не требуется Wallpapers.fyi

Picfinder.ai Нейросеть для бесконечной генерации изображений по текстовому описанию. VPN не требуется Picfinder.ai

Видео

Runway Gen-2 Нейросеть для создания 4-скундных видео по текстовому запросу. VPN не требуется Runway Gen-2

Topaz Video AI Нейросеть для улучшения качества видео с бесплатныи пробным периодом. VPN не требуется Topaz Video AI

Аудио

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Mubert Создfcт фоновую музыку без авторских прав. VPN не требуется Mubert

Murf Озвучивает текст, есть поддержка русского языка. VPN не требуется Murf

Перевод

DeepL Продвинутый переводчик с улучшенным пониманием контекста. VPN не требуется Deepl

Grammarly Создан для исправления грамматических ошибок на английском языке. VPN не требуется Grammarly

Прочее

Perplexity Продвинутый посковик на базе нейронки. Необходим VPN Perplexity

Kickresume Создает резюме на основе анкеты VPN не требуется Kickresume

Sketch AI Превращает небрежные наброски в красивые стилизованные изображения VPN не требуется Sketchai









На этом все! Спасибо, что дочитали до конца, поделитесь с другими этой полезной информацией)