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18 лучших нейросетей для любых задач

В этой статье рассмотрим популярные и не очень нейросети для любых задач, будь то генерация текста, написания кода или создание короткого видеоролика
[ ] для раздела Блоги
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Вступление

Не хочу подробно здесь останавливаться, лишь скажу, что все нейросети представленные снизу бесплатны, но для взаимодействия с некоторыми из них нужно использовать VPN.


Работа с текстом

ChatGPT 

Наиболее популярный универсальный чат-бот. Найдет материал для статьи, напишет код и подскажет рецепт блинчиков. Если на официалном сайте Open Ai ChatGpt-3 и бесплатный, то за 4 версию придется платить 20$/месяц. Но есть сервисы, которые предоставляют доступ ко всем версиям бесплатно, но с определенным лимитом сообщений/время.


 
 


  
  Необходим VPNOpen Ai
  
  VPN не требуетсяForefront gpt-3/gpt-4
  
  VPN не требуетсяBAI chat
 
 

Rytr 
Полезный инструмент для копирайтеров/рерайтеров. Доступно множество функций: написание целого текста из одного предложения, перефразировка, сокращение текста, оценка читаемости, плагиат проверка, генерация изображений и много чего еще!

 
 


  
  VPN не требуется
Rytr
 
 

Notion 
Notion AI - это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает ряд функций, упрощающих написание текстов. Русский язык поддерживается.

 
 


  
  VPN не требуется
Notion

Изображения

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Шедеврум
Нейросеть для генерации изображений по текстовому запросу.

 
 


  
  VPN не требуется
Шедеврум
 
 

Erase.bg
Бесплатная нейросеть для удаления или замены фона на изображениях. 

 
 


  
  VPN не требуется
Erase.bg
 
 

Upscale.media
Бесплатная нейросеть для увеличения размера изображения и повышения качества.

 
 


  
  VPN не требуется
Upscale.media

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13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля 
Watermarkremover.io
Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений.

 
 


  
  VPN не требуется
Watermarkremover.io
 
 

Wallpapers.fyi
Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений.

 
 


  
  VPN не требуется
Wallpapers.fyi
 
 

Picfinder.ai
Нейросеть для бесконечной генерации изображений по текстовому описанию.

 
 


  
  VPN не требуется
Picfinder.ai

Видео

Runway Gen-2
Нейросеть для создания 4-скундных видео по текстовому запросу.

 
 


  
  VPN не требуется
Runway Gen-2
 
 

Topaz Video AI
Нейросеть для улучшения качества видео с бесплатныи пробным периодом.

 
 


  
  VPN не требуется
Topaz Video AI

Аудио

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Mubert
Создfcт фоновую музыку без авторских прав.

 
 


  
  VPN не требуется
Mubert
 
 

Murf
Озвучивает текст, есть поддержка русского языка.

 
 


  
  VPN не требуется
Murf

Перевод

DeepL
Продвинутый переводчик с улучшенным пониманием контекста.

 
 


  
  VPN не требуется
Deepl
 
 

Grammarly
Создан для исправления грамматических ошибок на английском языке.

 
 


  
  VPN не требуется
Grammarly

Прочее

Perplexity
Продвинутый посковик на базе нейронки.

 
 


  
  Необходим VPN
Perplexity
 
 

Kickresume
Создает резюме на основе анкеты

 
 


  
  VPN не требуется
Kickresume
 
 

Sketch AI
Превращает небрежные наброски в красивые стилизованные изображения

 
 


  
  VPN не требуется
Sketchai



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