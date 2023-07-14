18 лучших нейросетей для любых задач
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Вступление
Не хочу подробно здесь останавливаться, лишь скажу, что все нейросети представленные снизу бесплатны, но для взаимодействия с некоторыми из них нужно использовать VPN.
Работа с текстом
ChatGPT
Наиболее популярный универсальный чат-бот. Найдет материал для статьи, напишет код и подскажет рецепт блинчиков. Если на официалном сайте Open Ai ChatGpt-3 и бесплатный, то за 4 версию придется платить 20$/месяц. Но есть сервисы, которые предоставляют доступ ко всем версиям бесплатно, но с определенным лимитом сообщений/время.
Rytr Полезный инструмент для копирайтеров/рерайтеров. Доступно множество функций: написание целого текста из одного предложения, перефразировка, сокращение текста, оценка читаемости, плагиат проверка, генерация изображений и много чего еще!
Notion Notion AI - это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает ряд функций, упрощающих написание текстов. Русский язык поддерживается.
Изображения
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Шедеврум Нейросеть для генерации изображений по текстовому запросу.
Erase.bg Бесплатная нейросеть для удаления или замены фона на изображениях.
Upscale.media Бесплатная нейросеть для увеличения размера изображения и повышения качества.
Watermarkremover.io Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений.
Wallpapers.fyi Бесплатная нейросеть для качественного удаления водяного знака с изображений.
Picfinder.ai Нейросеть для бесконечной генерации изображений по текстовому описанию.
Видео
Runway Gen-2 Нейросеть для создания 4-скундных видео по текстовому запросу.
Topaz Video AI Нейросеть для улучшения качества видео с бесплатныи пробным периодом.
Аудио
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Mubert Создfcт фоновую музыку без авторских прав.
Murf Озвучивает текст, есть поддержка русского языка.
Перевод
DeepL Продвинутый переводчик с улучшенным пониманием контекста.
Grammarly Создан для исправления грамматических ошибок на английском языке.
Прочее
Perplexity Продвинутый посковик на базе нейронки.
Kickresume Создает резюме на основе анкеты
Sketch AI Превращает небрежные наброски в красивые стилизованные изображения
На этом все! Спасибо, что дочитали до конца, поделитесь с другими этой полезной информацией)
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