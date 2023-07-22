Дисклеймер

Данная статья не является мануалом по взлому Wi-Fi сетей, не является призывом к взлому, нанесению ущерба или к чему-либо. Автор не поощряет действия хакеров и сам не является таковым. Всё, что рассказано в этой статье, имеет исключительно образовательный характер. Полную ответственность за ваши дальнейшие действия несёте лично вы сами. Статья написана исключительно для всеобщего осведомления о существовании таких уязвимостей и способах защиты.

Введение

Wi-Fi стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и безопасность сетей Wi-Fi стала приоритетной задачей. WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) был представлен как последний прогрессивный стандарт безопасности Wi-Fi, который должен был обеспечить более надежную защиту . В этой статье рассматривается - что такое WPA3, зачем он нужен, какие его уязвимости, с которыми он может столкнуться и методы его защиты.

Что такое WPA3 и зачем он нужен

WPA3 - это последняя версия протокола Wi-Fi Protected Access, разработанная с целью устранения недостатков предыдущей версии WPA2. В WPA3 улучшилось обеспечение конфиденциальности данных пользователей, передаваемых по беспроводным сетям.

Методы и способы взлома WPA3

Атаки Dragonblood

Dragonblood - это группа уязвимостей, обнаруженных в протоколе WPA3 исследователями Mathy Vanhoef и Eyal Ronen, который используется для защиты Wi-Fi сетей.

Атаки на откат протокола (Downgrade attacks): Эти атаки позволяют злоумышленнику заставить устройство, поддерживающее WPA3, использовать более старый и менее безопасный протокол Wi-Fi, такой как WPA2. Злоумышленник может использовать уже известные уязвимости в WPA2 для получения несанкционированного доступа к сети.

Атаки на взлом пароля (Password cracking): Уязвимости Dragonblood могут быть использованы для взлома пароля Wi-Fi уязвимой сети WPA3. Это позволяет злоумышленнику получить несанкционированный доступ к сети и потенциально компрометировать подключенные устройства.

Атаки отказа в обслуживании (DoS-атаки): Путем эксплуатации уязвимостей Dragonblood злоумышленник может запустить DoS-атаки на устройства, поддерживающие WPA3, вызывая их неработоспособность или сбои.

Атаки на перехват хендшейка (Password handshake attacks): Dragonblood уязвимости могут быть использованы для перехвата зашифрованного пароля и его последующей расшифровки. Злоумышленник может перехватить хендшейк, с целью подбора пароля и получения доступа к сети.

Атаки на протоколы защиты (Security protocol attacks): Уязвимости Dragonblood могут быть использованы для атак на протоколы защиты, используемые в WPA3. Злоумышленник может эксплуатировать эти уязвимости для обхода механизмов защиты, что может привести к несанкционированному доступу к сети или утечке конфиденциальной информации.



Методы и Способы Защиты WPA3

1. Использование длинных и сложных паролей

Создание длинных и сложных паролей для доступа к беспроводной сети – это одна из основных мер защиты. Используйте комбинацию строчных и прописных букв, цифр и специальных символов. Избегайте очевидных паролей, таких как "password" или "123456", и предпочтительно используйте случайно сгенерированные пароли, которые сложно угадать. Регулярно меняйте пароли, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.





2. Регулярные обновления прошивки роутера

Регулярное обновление прошивки роутера – важный аспект поддержания безопасности сети. Производители регулярно выпускают обновления, которые устраняют уязвимости и исправляют ошибки в работе роутера. Установка последних обновлений поможет предотвратить атаки на вашу сеть через известные уязвимости.





3. Включение брандмауэра

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Брандмауэр (фаервол) – это программное или аппаратное устройство, которое контролирует трафик между вашей домашней сетью и интернетом. Включите брандмауэр на роутере и на компьютерах для обнаружения и блокировки вредоносного трафика и попыток несанкционированного доступа.





4. Отключение WPS (Wi-Fi Protected Setup)

(Wi-Fi Protected Setup) - это функция, которая позволяет пользователям легко подключаться к защищенной сети Wi-Fi, но она также имеет свои недостатки, позволяющие получать пароль за считанные секунды. Хакеры могут использовать атаку "грубой силы" для подбора PIN-кода WPS, а затем самого пароля для подключения, обычно на это уходят считанные минуты.

Заключение

WPA3 представляет собой существенное улучшение по сравнению с предыдущими версиями протокола, но не является абсолютно защищенным. Как и любая другая технология, WPA3 имеет свои уязвимости, и безопасность сети Wi-Fi зависит не только от протокола, но и от мер предосторожности самого пользователя.