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В сисадмины я б пошёл, кто меня научит: 5 причин выбрать современную и востребованную IT-профессию

Чем бы вы хотели заняться в ближайшие 10 лет: разносить пиццу, или кушать её в тёплом офисе? Давайте разберём 5 главных причин выбрать престижную и востребованную профессию системного администратора, гарантирующую стабильный и высокий доход
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2020 год принёс много неожиданностей даже для самых прожжённых пессимистов. Пожалуй, наиболее сильным ударом по мировой экономике и благосостоянию миллиардов людей стал коронавирус, который медленно расползается по планете. На фоне этого мы видим, как стало сложно выживать малому бизнесу. Работодатели сокращают заработную плату, а слово «премия» переходит в число ругательных, ведь от одного упоминания о вознаграждении за проделанную работу владельцы бизнесы впадают в отчаянье. Как окончится год 2021, мы не знаем, но, судя по прогнозам аналитиков, ситуация продолжит ухудшаться на многих направлениях. 

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Что любопытно, есть целые отрасли, которые не только не пострадали от коронавируса, но и растут не по дням, а по часам. Нет, сегодня мы не собираемся рассказывать о профессии доставщика пиццы или курьера. Нет никаких сомнений, что такая работа не требует подготовки, но, согласитесь, куда поприятнее, когда вкусную ароматную пиццу с хрустящей корочкой, двойным сыром, беконом, салями, и охотничьими колбасками доставляют тебе, а не ты тащишь её и в дождь и слякоть на спине как черепаха Тортилла. Именно поэтому мы сегодня уделим внимание тому, как выбрать правильный путь и правильную профессию, которая считается одной из наиболее актуальных в современном мире.  

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Стоит отметить, что хорошо оплачиваемая работа требует не только времени, усердия и многих других переменных, но и знаний. Всё это и многое другое даёт курс системного администратора SkillFactory. Прежде всего важно изучить новый предмет, здесь вам предоставят исчерпывающую информацию по актуальным технологиям кластеризации и виртуализации. Без фундаментальных знаний по архитектуре сетей системному администратору не выжить. Нужно не только освоить принципы работы баз данных и серверов, но и научиться всё это создавать своими руками. В конце концов вас обучат администрированию на Linux и принципам сетевой безопасности. Кстати, последний пункт становится всё актуальнее, ведь хакеры тоже не хотят разносить пиццу по домам, предпочитая красную рыбу вместо кильки, а чёрную икру вместо заморской баклажанной. Каждый аспект знаний будет закреплён в практикоориентированной программе, а полученные навыки отточены до предела. 

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А сейчас давайте скажем пару слов о том, чем же таким занимается системный администратор, и будет ли у вас хоть одна свободная минутка на то, чтобы проглотить тот кусочек пиццы, о котором мы говорили вначале. Как правило, системного администратора окружает целый полк пользователей, постоянно требующих внимания к своей персоне. Вы без сомнения читали анекдоты про компьютерщиков, так вот, большая часть посвящена сисадминам. Это значит, что ваша работа будет непосредственно связана с людьми и вас никто не запрёт в тесном помещении с жужжащими железками. С людьми, которые будут считать, что сисадмин ничего не делает, ведь в самый разгар рабочего дня вы позволяете себе расхаживать по офису с куском пиццы в руках. Ну а теперь серьёзно, давайте посмотрим, чему же вас научат в SkillFactory:

  • Развёртывать, настраивать и обслуживать сети
  • Обеспечивать сетевую безопасность
  • Организовать кластеризацию проекта
  • Настраивать веб-серверы
  • Поддерживать работу продукта (сайта, приложения, сервиса).

Это ключевые и крайне необходимые для работы навыки, получив которые вы получите возможность занять должность Junior System Administrator. Только не спрашивайте, хорошо это или плохо, ведь здесь всё зависит от вас, а именно от того, насколько активно вы будите учиться новому. Курс системного администратора может стать конечной точкой вашей карьеры, и тогда ваша заработная плата составит 91 тысячу рублей (средние показатели по отрасли). А может оказаться только первой ступенькой, с которой начнётся рост. Нужно будет углубить знания о Linux и других ОС, изучить актуальные языки программирования и многое другое. Помните, для разносчика пиццы важны только два навыка: пунктуальность и осторожность. Всё остальное не имеет значения. Никого не волнует ваше умение вязать крестиком, бегать стометровку почти как Усейн Болт и попадать белке в глаз с тысячи метров. Только пунктуальность и осторожность. Цифровой мир растёт, а значит, чем больше вы умеете, тем на более высокую зарплату можете претендовать. 

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В подобных ситуациях мы часто слышим два вопроса:

  • Для кого этот курс?
  • Смогу ли я его освоить?

Давайте начнём с первого вопроса. Этот курс для тех, кто понимает, что хочет расти, думает о завтрашнем дне и планирует стать частью современного мира с престижной профессией и востребованными на рынке навыками. Для каждого, кто видит перспективу и осознаёт неизбежность перемен в обществе. В следующем десятилетии будет доминировать цифровая культура, а виртуальные ценности начнут медленно заменять собой реальные. Будет неплохо, если вы окажетесь тем, к чьему мнению прислушиваются, а умения помогают не только наладить работу компьютеров, но и улучшить реальность вокруг вас, позволяя остальным сотрудникам заниматься своими делами.

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Что до второго, то, как мы писали выше, всё зависит от желания. Курс системного администратора имеет низкой порог вхождения. От вас не потребуют знаний баз данных SQL и MySQL, не ждут, что вы умеете работать в командной строке Bash, и уж точно не предложат настраивать веб-сервер. Всё это и многое другое вы освоите в курсе системного администратора SkillFactory. Ясно, что работать с компьютером нужно уметь. Хорошо бы представлять себе устройство Linux, но это довольно просто, а значит некоторые проблемы могут быть заполнены по мере получения новых знаний. Главное – решить, по какую сторону вы хотите очутиться: тех, кто ест пиццу, или тех, кто её доставляет. 

Давайте коротко резюмируем всё вышеперечисленное, выделив 5 главных причин того, почему вам стоит выбрать курс системного администратора SkillFactory

Престижная работа

Перспектива карьерного роста

Высокая заработная плата

Низкий порог вхождения

Глубокие знания по предмету 

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