Сегодня рассмотрим услугу хостинга, которая необходима современным стартапам и вообще большинству компаний. В качестве интересного примера возьмём международного хостинг-провайдера PQ.Hosting. Почему был выбран именно этот провайдер, рассмотрим по ходу статьи.

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Что такое хостинг-провайдер и зачем он нужен

Хостинг-провайдером является компания, оказывающая услуги хостинга (предоставляющая в аренду место на сервере и его производительность). Пользователь оплачивает аренду конкретного объёма дискового пространства на виртуальном сервере, для размещения своего сайта или онлайн-магазина. Или может оплатить аренду целого физического сервера. Хостинг-провайдер обязан обеспечивать круглосуточную доступность и высокую скорость работы ресурса клиента.

Плюсами обращения к хостинг-провайдеру становятся экономия на покупке и обслуживании серверного оборудования, аренды помещения для серверной, его охраны, поддержания оптимального микроклимата и уборки. Также хостинг-провайдер отвечает за сохранность, включая защиту от хакерских атак, и резервное копирование, если оно входит в тариф, данных клиента. При обращении к хостинг-провайдеру, можно заказать размещение сайта сразу в нескольких странах, чтобы время доступа к ним целевой аудитории было минимальным.

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Как грамотно выбрать хостинг-провайдера

Далее мы будем рассматривать, как грамотно выбрать оптимального хостинг-провайдера и какие именно услуги (с живыми примерами) он должен оказывать.

Начнём с бесплатных хостинг-провайдеров, которые окупают свои услуги добавлением рекламы на страницы своего клиента. Или это будет площадка для блогеров, предоставляющая не только место для размещения текстов и картинок, но и шаблонный дизайн сайта. При этом важно помнить, что собственником вашего блога в «Живом Журнале» или группы в ВК, является провайдер. Он же может по своему желанию отобрать доступ или удалить ваш ресурс. При этом даже не объясняя причин, или же сослаться на нарушение одного из пунктов многочисленных правил его площадки. И судиться с провайдером, если от него зависел ваш заработок, бесполезно. Также бесплатный хостер не отвечает за постоянную доступность и качество работы ресурсов клиента.

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Поэтому, большинство блогеров, начавших зарабатывать на своей деятельности, переходят на платный хостинг. Он уже подразумевает постоянную доступность и высокое качество работы ресурса, плюс предоставляются дополнительные полезные сервисы и услуги. Стоимость услуг варьируется от их качества и страны предоставления. Поскольку аренда виртуальных серверов в разных странах может отличаться.

При выборе любого платного хостинга, вам предстоит выбрать один из готовых тарифов, либо собрать его самому, при наличии специального конструктора. Основными параметрами, от которых зависит стоимость тарифа, является количество арендуемого дискового пространства, производительность виртуального или физического сервера. Также учитываются дополнительные услуги, о которых пойдёт речь далее.

Тестовый период

У надёжного хостинг-провайдера должен быть тестовый период оказания услуг (например, https://pq.hosting/test-vps). Поскольку от его качества работы зачастую будет зависеть прибыль компании и премия сотрудника, предложившего её услуги.

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Во время тестового периода нужно проверить качество оказываемых услуг, работу техподдержки (насколько быстро она обрабатывает ваши заявки), и удобство панели управления. Поскольку у провайдеров есть, как нагруженные элементами управления панели, рассчитанные на корпоративных заказчиков, так и более простые и наглядные, рассчитанные на средние и небольшие компании. У одного провайдера может быть несколько панелей управления, тогда её можно выбрать в личном кабинете при заказе услуги (пример интерфейса личного кабинета и заказа услуги).

Нюансы выбора хостинг-провайдера для компаний из России и Белоруссии

Большинство российских и белорусских стартапов столкнулись с санкциями со стороны западных стран. Сегодня их стоит учитывать и при выборе хостинг-провайдера.

Например, желательно, чтобы это был хостер, с возможностью оплаты его услуг российскими картами и наличием серверов за границей.

Русскоязычная поддержка, особенно это актуально для компаний, в которых мало сотрудников знают английский язык. Очень важно, чтобы в поддержку провайдера можно было позвонить по бесплатному телефону. Стоит отметить, что у многих западных хостинг-провайдеров доступна лишь переписка и та на английском, по телефону они общаются крайне редко.

Русский интерфейс на сайте хостинг-провайдера, включая личный кабинет и различные инструкции.

Зачем нужны сервера в разных странах

Время доступа к сайту зависит от географического расположения сервера, на котором этот сайт находится. Поэтому, если у вашей компании открывается офис или дочерняя фирма в сильно удалённом от вас регионе или стране, то это стоит учитывать. Будет лучше, если сайт этой компании будет размещаться на сервере в той же стране или ближайшем регионе.

Если ваш бизнес в будущем планирует расширяться, то об этом стоит подумать заранее. Например, у PQ.Hosting имеются виртуальные сервера в 35 странах. Что особенно актуально для онлайн-игр или онлайн-магазинов.

Разумная экономия

Есть такой фактор, как переплата за бренд. Она актуально не только для одежды или бытовой техники, но и для услуг хостинг-провайдера. Поэтому, если у вас скромный бюджет и нет возможности «переплачивать за воздух», но не хочется потерять в качестве услуг, то важно соблюдать некоторые правила:

Находим рейтинг провайдеров нужной нам страны Отсеиваем самых топовых и наоборот аутсайдеров. Поскольку, у первых будет приличная переплата за бренд и ориентация на крупных игроков бизнеса. А у вторых, будет мало опыта в профессиональной деятельности и зачастую приличное количество негативных отзывов. Посещаем социальные сети выбранного провайдера, поскольку в них регулярно публикуются промокоды со скидками на услуги (например, https://vk.com/pqhosting?w=wall-197819269_177).

Для примера, мы проверим рассматриваемую нами компанию PQ.Hosting. На ресурсе https://ru.tophosts.net/rating-moldova они занимают пятое место, но при этом имеют больше всех отзывов пользователей, большинство из них положительные (оценка 4,8/5).

Также у мало распиаренных компаний есть интересные бонусы для своих клиентов. Например, добавление 10 ГБ места на всех тарифах VPS и предоставление скидок на услуги за честный и содержательный отзыв о компании.

Важный момент при изучении или написании отзывов, дальновидная компания не будет бояться негатива в отзывах, а будет его оперативно устранять. А поскольку ничего абсолютно идеального в этом мире увы пока нет, то и на отзывах это должно отразиться. Поэтому подозрительными можно считать компании, работающие длительное время, но имеющие мало отзывов, или если их много, но все они крайне положительные. Даже у самой надёжной компании с грамотными сотрудниками, как правило есть ложка дёгтя (небольшие косяки проще говоря). И если руководство компании не скрывает их за семью печатями, то это показатель их честности перед клиентами и достойно уважения.

Аренда выделенного сервера

Одним из показателей дальновидности провайдера служит наличие услуги аренды выделенного сервера.

Если в случае виртуального сервера (VPS/VDS), клиент получает в пользование часть ресурсов физического сервера, который он вынужден делить с другими компаниями. Но при этом такая услуга стоит дешевле, и клиент оплачивает только необходимую ему мощность (производительность).

То выделенный сервер означает аренду всего физического сервера, получая отдельную машину, где уже гарантированно не будет других компаний. Данная услуга просто незаменима для крупных и тяжёлых проектов, вроде онлайн-игр или онлайн-магазинов с огромными базами данных.

Если сравнивать их скорость работы, то физический сервер обычно превосходит виртуальный с аналогичными параметрами.

Также важно учитывать, в какой стране находится арендуемый сервер. Например, у PQhosting предлагаемые сервера располагаются в 3 странах (Россия, Молдова, Нидерланды).

Администрирование серверов

Не все начинающие компании могут себе позволить иметь отдельного системного администратора. Поэтому у опытного провайдера будет услуга администрирования серверов. Обратите внимание, что часть услуг предоставляется бесплатно, а часть платно. При этом на все типовые платные услуги сразу указаны примерные цены. Конкретных цен не будет, поскольку у каждого клиента сложность задач отличается.

Если ваш сайт или онлайн-магазин не будет постоянно реорганизовываться (как любят делать некоторые заказчики, когда у них нет чёткого бизнес-плана), то заказывать администрирование сервера будет выгоднее, чем нанимать отдельного сисадмина.

А если ваш сайт обслуживает компания, которая его разрабатывала, то имеет смысл разграничить ответственность. И бесплатные у провайдера услуги заказывать у него, а платные уже по ситуации. Предварительно сравнив стоимость услуг, оперативность и скорость их выполнения у хостинг-провайдера и разработчика вашего сайта.

Типовые вопросы и экономия времени на них

Большая часть вопросов типовые, встречающиеся у большинства клиентов, поэтому у уважающих себя компаний есть разделы FAQ (Frequently Asked Questions) «Часто задаваемые вопросы». В идеале, на той же странице должна присутствовать форма обратной связи для написания вашего вопроса, если он ранее не задавался.

База знаний

В Интернете сейчас много разных познавательных сайтов, но далеко не все они одинаково полезны. Поскольку на одних для решения проблемы будет предлагаться скачать пиратское программное обеспечение, а на других описанные данные могут быть просто неактуальны или ошибочны (если статью писал школьник или студент). Поэтому, у дальновидных компаний существуют базы знаний. В них можно узнать много интересного и полезного, без риска напороться на эксперименты неопытного подростка.

Кадры решают все!

Именно так считал Иосиф Сталин много лет назад, но актуальность его фразы сложно переоценить. Если предстоит кому-то доверять участие в развитие вашего бизнеса, то только достойному человеку и грамотному специалисту. Поскольку сейчас есть возможность, как приобрести уже готовый бизнес, так и получить его в подарок. Например, один российский олигарх подарил своему сыну целый банк на день рождения.

Итак, для окончательного выбора хостинг-провайдера рекомендуется поискать информацию о владельце и основателе бизнеса. В нашем случае это будет CEO & Founder PQ.Hosting Иван Некулицы (Ivan Neculiti). На TenChat имеется его страница с описанием, как он создавал свою компанию.

На что стоит обратить внимание. На квалификацию руководителя, начальный капитал и внешнюю помощь. В нашем случае квалификация не вызывает сомнений, причём человек не пошёл проторенной дорожкой, а развивался в абсолютно новом для того времени формате «хостинг-радио», что достойно уважения и говорит об умении внедрять новые технологии.

Начальный капитал он заработал самостоятельно, не обращаясь к банкам или криминальным структурам, как начинали многие российские бизнесмены. А значит имелось не только голое желание создать бизнес, а был определённых багаж знаний и опыта по их применению.

Внешняя помощь присутствовала, что вполне понятно, поскольку один человек не может быть одинаково хорош во всём. Но роль основателя не ограничивалась лишь руководством компанией, а он поднимал её с самого старта. Почему это важно? Потому что есть репутация, которая требует вложения сил, средств и времени. И чем больше их руководитель вкладывает в своё детище, тем стабильнее оно работает и меньше рисков для его клиентов.

Выводы

Подведём итоги всего вышесказанного, оптимальным хостинг-провайдером будет надёжная компания, с историей в минимум несколько лет и хорошими отзывами клиентов. Она должна присутствовать рейтингах провайдеров, но не должна их возглавлять или закрывать. Желательно, чтобы она была зарегистрирована в стране, на которую не наложены санкции. И для хранения персональных данных ваших клиентов (согласно ФЗ-152), должны использоваться исключительно российские сервера.

Если на сайте будет храниться любая конфиденциальная информация, то вам понадобятся SSL-сертификаты. Также, желательно наличие у провайдера тестового периода, для полноценной проверки качества сервиса, прежде, чем его оплачивать.

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Зачастую ваша компания имеет аккаунты в заблокированных на территории России социальных сетях (названия которых не принято называть в СМИ без специальной приписки). В таком случае вам поможет VPN (например, WireGuard VPN). Небольшое уточнение, VPN делятся на бесплатные, с низкой скоростью передачи данных и такой же низкой безопасностью. И платные, с высокой скоростью и безопасностью, причём стоят они не сильно дорого.