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Manjaro как альтернатива Windows

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Любителям компьютеров давно известно о существовании различных операционных систем. Также, ни для кого не секрет, что сейчас на рынке ОС главенствует компания Microsoft, со своим детищем Windows 10. Я ничего не имею против этой операционной системы, более того, в качестве коммерческого использования, а также как домашняя игровая приставка, лучше этой ОС не найти. Но постепенно отвыкая от компьютерных игрушек, и думая о будущем развитии операционных систем, мой выбор пал на дистрибутивы на основе Linux.

Manjaro — дистрибутив Linux, основанный на Arch. Меня он привлек возможностью выбора оболочки, в частности — KDE, а также относительно новым ядром и репозиторием с современным программным обеспечением. KDE очень похож на Windows 7, давно забытый Microsoft.

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В процессе установки проблем не возникло, я выбрал свой nvme накопитель в качестве корневого, и стандартный hdd в качестве домашнего раздела. Поддерживается множество языков, в том числе русский.

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После установки система полностью готова к работе. Интерфейс этой операционной системы вполне понятен и логичен, и подойдет даже для тех, кто никогда не пользовался компьютером.

Дистрибутивы линукс привлекают своей безопасностью, и полной бесплатностью. Для тех кто никак не может отказаться от Windows, можно установить VirtualBox и на нем развернуть Ваш любимый Windows, с офисом и фотошопом.

Manjaro работает с относительно новым оборудованием, так видеокарта Nvidia 1660 GTX, заработала из коробки. Звуковая карта Audigy FX, также заработала и порадовала своим басовитым звуком.

В репозитории доступно множество программ на любой вкус. При этом для одной задачи, может быть предложено несколько программ. Нет нужды искать в интернете нужные программы, все собрано в одном едином хранилище, и в любой момент может быть из него извлечено.

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Интерфейс имеет гибкую настройку, можно выбрать различные готовые профили рабочего стола. Отличительной особенностью дистрибутивов на базе Linux, является наличие нескольких рабочих столов. То есть — на одном рабочем столе вы можете работать с документами, на другом рабочем столе вы можете прослушивать музыкальные композиции.

В дистрибутиве присутствует возможность установки Steam от Valve. Доступны некоторые игры, которые работают на Windows. Думаю, что в дальнейшем, количество доступных игр будет увеличиваться.

В качестве браузера — по умолчанию используется Mozilla Firefox, с возможностью выбора поисковых систем. В браузере предоставлены закладки, ведущие на сайты с инструкциями, правда на английском языке.

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Современный мир перешел в интернет, а вместе с этим появилось множество опасностей, в виде телеметрии, вирусов, программ-шантажистов. По словам создателей линукс, эти опасности ему не страшны, на своем опыте пока что, как подтвердить, так и опровергнуть это, не удалось. В качестве средства для выхода во всемирную паутину, Manjaro подходит как нельзя лучше. Страницы открываются быстро, легко добавляются закладки, можно использовать расширения браузера.

Дистрибутив радует своей простотой, как в установке, так и в использовании. А там где простота, там и надежность. Ничего лишнего, все лаконично и красиво. Я установил KDE, также доступны XFCE и GNOME.

Офисной программой является Libre Office, она напоминает Microsoft Office 2003. Те же пункты меню — файл, правка, помощь. Те же кнопки быстрого доступа. Радует приятная мелочь — разметка текстовых границ листа. Офис позволяет открывать, сохранять и редактировать документы форматов .doc, .xls, docx, .xlsx.

В целом, если вам уже надоели компьютерные игры, с бесконечными погонями, перестрелками, поиском предметов и безумными гонками, то задумайтесь, о выборе дистрибутива на основе линукса, мне понравился Manjaro, но все развивается очень быстро, и возможно следующим дистрибутивом будет какой-то другой.