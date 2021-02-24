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Ноутбук от китайского производителя Azerty AZ-1401

~Есть ли жизнь на марсе?~ Можно ли покупать технику китайских производителей. Насколько она конкурентноспособна и соответствует ожиданиям.
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         Ну вот медаль и нашла героя.) После серии моих обзоров на запчасти от Azerty – со мной связались российские представители бренда. Предложили взять потестировать ноутбуки и моноблоки. Денег, к сожалению, не предложили,)) но и обзор не просили показать перед публикацией. В этом обзоре хочу рассказать про ноутбук из новой линейки китайского производителя Azerty. Модель ноутбука - Azerty AZ-1401. Это 14 дюймовая модель, самая простая и дешевая в линейке.

Посылка представляла собой стандартную коробку из серого картона с ручкой сверху.

Внутри ноутбук был упакован в пакет с продольными отсеками, наполненными воздухом. Через такой уже повредить при ударе сложнее.

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Сам же ноутбук всем своим видом напоминал продукцию известной фруктовой компании. Об этом же сказал мне друг, который в этот момент находился в гостях. Складывалось впечатление, что, взяв ее за основу, дизайнер по памяти перенес ее на свой продукт. Поверхности такого же серебристо-матового цвета. Впрочем, сейчас модели с дизайном такого типа можно найти почти у любого производителя.

С обратной стороны так:

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В открытом состоянии выглядит вот так.

Многим важно, какое расположение клавиш у клавиатуры, какие функции и как расположены, для этого сделал отдельное фото.

Выждав некоторое время, чтобы ноутбук немного погрелся, ведь за окном минус двадцать, решил произвести старт. Ноутбук, приветливо моргнув светодиодом, выдал просьбу установить загрузочный диск. Этим займемся позже, посмотрим, что же прислали мне на обзор. Произведя вход в BIOS, увидел такие данные:

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Процессор: Intel Celeron J3455 1.5 GHz * 4 ядра (Boost 2.2GHz)

Оперативная память: 6 Gb DDR3L 1600 MHz 

Жесткий диск: SSD  120 Gb M.2 Sata

Кстати, сам Bios представлял собой стандартный интерфейс AMI. Никаких графических изысков, все предельно просто и лаконично.

Фото закладок Bios

Что ж установим операционную систему. Из любопытства засек время установки, вставив флешку с дистрибутивом Windows 10 64 Pro. На установку до первого появления рабочего стола затрачено 20 минут. Теперь подключимся к всемирной сети для обновления операционной системы и драйверов. Как я и предполагал, отдельно ничего устанавливать не пришлось, все драйвера установились и обновились до актуальных версий самостоятельно.

Нажав перезагрузку, тоже замерил время. 18 секунд. Что ж было бы плохо, если бы было иначе, ведь наличие в системе твердотельного диска обязывает делать это быстро.

Поскольку конфигурация ноутбука сразу говорит о том, что он не предназначен для игр или мощной вычислительной работы, тестирование будет соответствующими программами.

С помощью программы CrystalDiskMark 7.0 проверим скорость взаимодействия с диском.

Что же не 550 MB/s , но тоже довольно неплохо для такой конфигурации. Конечно, хотелось большего.

Так как чаще всего файлы приходится хранить в архивах, проверим скорость архивирования с помощью встроенного в Winrar 6.0 (64Bit) бенчмарка. Установить себе и запустить для сравнения может и любой из вас.

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Вычислительную мощь проверим с помощью простой программы, написанной мной когда-то давно, в бытность мою ярым оверклокером (но до сих пор, к удивлению, являющейся довольно актуальной) - Nuclearus Multi Core 2.0.1 Скачать и запустить ее для сравнения можно здесь (ссылка).

Довольно средний по нынешним временам результат, когда-то чуть меньше этого набирал двухъядерный Pentium–D (Пентиум-4), частотой 3,4 GHz... Но до сих пор этого достаточно для офисной работы и серфинга во всемирной сети.

Еще одна маленькая программа сравнения производительности, решающая задачу расстановки ферзей на доске так, чтобы ни один не находился под ударом другого. Увеличил размер доски и количество ферзей до 17. Также указал количество ядер: 4. В итоге время расстановки на фото. Скачать можно отсюда (пароль две единицы). Так как написана на чистом ассемблере, яндекс-диск считает ее вирусом. -)

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Теперь воспользуемся встроенным в программу Aida64 тестом стабильности. Линпак использовать не стал. Побоялся получить трупик на руках. -)

Видим, что процессор уже довольно нагрет предыдущими тестами, что же будет после запуска?

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Температура установилась на 73 градусах, но процессор все еще работает в режиме boost на частоте 2.2 GHz, вместо стандартных 1.5 GHz.  Еще подождал 15 минут, но выше температура так и не поднялась. При этом нужно отметить, что охлаждение процессора пассивное в виде медной пластины 15 на 10 сантиметров. Тишина абсолютная. Смело можно брать под медиа сервер и, подключив высококачественный DAC по USB (сейчас есть с гальванически развязанными асинхронными ЮСБ приемниками), наслаждаться, как своей медиатекой, так и стримминговыми сервисами типа Яндекс-Музыки.

Преследуемый чувством какой-то незавершенности, вспомнил про веб-камеру, встроенную в ноутбук.

Видим, что качество не супер, но достаточное, чтобы видеть собеседника, различать его мимику и понимать, что он говорит. В общем, для общения в карантин, достаточно. Звук тоже на уровне. Кстати, забыл упомянуть, что установлена матрица типа TN с разрешением Full HD (1920*1080).  Углы обзора, к сожалению, соответствующие, но цветопередача неплохая.

        Несмотря на довольно простую конфигурацию, ноутбук должен найти своего покупателя среди людей не предъявляющих особых претензий к скорости. Готовых размеренно работать в офисных и им подобных программах, а также общаться в видео мессаджерах или социальных сетях. Черпать разнообразную информацию во всемирной сети или просто находиться всегда на связи для общения со знакомыми и близкими.

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