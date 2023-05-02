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Как и многие другие компании, IBM также объявила о намерении сократить количество рабочих мест. По последним данным, IBM планирует заменить часть своих сотрудников системами на базе искусственного интеллекта.
Bloomberg сообщает, что около 7800 сотрудников, занимающих должности, не связанные непосредственно с клиентами, могут быть заменены системами искусственного интеллекта. Глава компании, Арвинд Кришна, сообщает, что в течение пяти лет можно было бы легко заменить 30% от общего числа сотрудников на не ключевых должностях. Подобная мера может стать частью плана сокращения рабочих мест, который был объявлен недавно.
Работники, занятые в отделе кадров, находятся под угрозой потери работы. IBM планирует переложить на автоматизированные системы ИИ выполнение рутинных задач, таких как информирование о перестановках в кадрах и составление писем, касающихся трудоустройства. Однако, функции, включающие анализ человеческих способностей и составление карт производительности работников, пока остаются под контролем людей.
Пока нет ясности относительно сроков внедрения новых подходов управления персоналом с помощью ИИ, которые, вероятно, приведут к увольнениям. Однако уже в текущем году IBM планирует прекратить набор сотрудников на должности, которые будут заменены автоматическими системами на базе ИИ.