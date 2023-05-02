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Разработчики The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom столкнулись с неприятной ситуацией - финальная версия игры неожиданно была слита в сеть почти за две недели до запланированной даты релиза.
Сообщается, что пользователи социальных сетей и частных каналов начали активно распространять изображения и видео, демонстрирующие начало прохождения игры. Геймерам, которые ждут выход этой игры, стоит быть предельно внимательными при ознакомлении с данными материалами. Вместо этого, рекомендуется дождаться официального выхода игры и насладиться прохождением без спойлеров.
На торрентах уже появился клиент игры, а в сети появляется все больше скриншотов, на которых представлена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Кроме того, появились сообщения о том, что игра запускается на персональных компьютерах через эмулятор, а также была продана по крайней мере одна физическая копия на аукционе в минувшие выходные.
Некоторые геймеры уже делятся своими первыми впечатлениями о проекте, отмечая наличие в игре полной (текст и озвучка) русской локализации, а также некоторые проблемы с производительностью на эмуляторе Ryujinx.