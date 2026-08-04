Переход на сертификаты Минцифры привёл к проблемам с доступом к банковским сайтам в Chrome, Firefox и других иностранных браузерах

Клиенты ряда крупных российских банков — ВТБ, Альфа-Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург» — столкнулись с трудностями при попытке зайти на официальные веб-сайты. При использовании зарубежных браузеров (Chrome, Opera, Vivaldi, Safari, Firefox и других) ресурсы либо не загружаются, либо выдают предупреждение о небезопасном подключении.

Корень проблемы кроется в отзыве зарубежных SSL-сертификатов, что вынудило банки обратиться к сертификатам Национального удостоверяющего центра Минцифры. Однако большинство зарубежных браузеров не поддерживают эти сертификаты, из-за чего и возникают ошибки соединения.

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При этом доступ к банковским сайтам остаётся стабильным в «Яндекс Браузере»: благодаря предварительной интеграции поддержки российских сертификатов безопасности пользователи не испытывают проблем с блокировками и предупреждениями.