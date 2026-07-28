Эксперт XDA‑Developers Танвир Сингх заявил, что 2026 год стал одним из худших для геймеров: индустрия всё сильнее ориентируется на прибыль, а не на интересы пользователей.

По мнению автора ресурса XDA‑Developers Танвира Сингха, игровая индустрия и сектор производства компьютерных комплектующих переживают глубокий кризис, а антипотребительские тенденции становятся нормой. Он отмечает, что в последнее время всё чаще наблюдается тенденция к игнорированию интересов обычных пользователей в пользу получения прибыли. Это касается как разработчиков игр, так и крупных технологических компаний.

Сингх обращает внимание на несколько важных проблем. В частности, он отмечает, что многие игры выпускаются с большим количеством багов, но при этом продаются по цене AAA-блокбастеров. Игроки вынуждены выступать в роли бесплатных бета-тестеров, пока разработчики выпускают патчи для исправления критических ошибок. Кроме того, внутриигровые механизмы стали для издателей не просто дополнительным источником дохода, а основным. Это касается не только привычных лутбоксов, но и бесконечных боевых пропусков, а также навязчивой продажи косметических предметов.

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Ещё одна проблема заключается в том, что разработчики перестали адаптировать игры под условный средний игровой ПК. Они перекладывают ответственность за производительность на покупателей нового оборудования или на алгоритмы апскейлинга, такие как DLSS и FSR.

Однако, по мнению Сингха, основной причиной кризиса является стремление корпораций, особенно крупных, к максимальной прибыли за счёт обычных пользователей. Автор считает, что такие компании, как Rockstar Games, Ubisoft и Sony, которые контролируют рынок, полностью переориентировались с интересов игроков на интересы акционеров. Sony постепенно отказывается от физических носителей, лишая пользователей возможности перепродавать диски и полноценно владеть копией игры. Rockstar Games, в свою очередь, поднимает стоимость своих AAA-проектов до 80–100 долларов.

В сфере производства компьютерных компонентов также наблюдаются серьёзные проблемы. Потребители столкнулись с регулярными задержками в выпуске новых поколений видеокарт NVIDIA и AMD. На фоне растущего интереса к ИИ производители чипов перенаправили свои ресурсы. Доходы от поставок процессоров, ускорителей и памяти для дата-центров стали гораздо важнее обслуживания розничных клиентов. Это привело к искусственному дефициту и росту цен на DRAM и NAND.

Кроме того, использование нейросетей стало обязательным элементом маркетинга. Практически каждый новый ноутбук или периферийное устройство теперь рекламируется с упором на встроенный ИИ, что увеличивает стоимость продуктов, но не всегда приносит ощутимую пользу конечному пользователю.

Сингх обращает внимание на то, что, изучив программу выставки CES 2026, можно сделать вывод о направлении развития всей индустрии: основное внимание уделяется корпоративному сектору, центрам обработки данных и решениям для бизнеса, в то время как стенды, посвящённые потребительской электронике, выглядят довольно скромно. Маркетинговые отделы крупных технологических компаний больше не стремятся привлечь внимание геймеров, а сосредоточены на подготовке отчётов для инвесторов.

Особое опасение у журналиста вызывает необратимость этих процессов. То, что ещё пять лет назад казалось временным явлением, теперь может стать новой нормой. Раньше компании хотя бы частично учитывали мнение сообщества, но теперь диалог между производителем и потребителем почти потерян. Индустрия движется к модели, в которой геймификация используется только для того, чтобы выкачивать деньги, а технологический прогресс доступен только крупным компаниям.