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«Ростелеком» расширил оптические сети — более двух третей российских семей получили быстрый интернет
«Ростелеком» отчитался о развитии сети: 1,1 млн км оптики, высокие показатели охвата и модернизация под высокие нагрузки.
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«Ростелеком» сообщил о значительном расширении оптической инфраструктуры — общая длина оптоволоконных линий связи в стране достигла более 1,1 миллиона километров. Теперь высокоскоростной доступ в интернет доступен более чем двум третям семей в России.

Согласно информации, предоставленной компанией, по результатам первого полугодия 2026 года оптические сети покрывают более 80% жилых домов в крупных городах России. В большинстве районных центров этот показатель ещё выше — более 90%. Особенно значительные результаты были достигнуты в городах-миллионниках. Наибольший уровень покрытия наблюдается в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону.

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В ряде регионов степень доступности оптической инфраструктуры уже приближается к предельной. Так, Мурманская область и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции, обеспечивая подключение к оптической сети для 99% домохозяйств. Кроме того, высокие показатели наблюдаются в Липецкой области, Республике Марий Эл и Камчатском крае. В Республике Коми и Нижегородской области благодаря строительству новых линий оптической связи доступ к сети получили более 90% семей.

Одновременно с расширением физической инфраструктуры, компания активно работает над совершенствованием технологий. В ближайшем будущем планируется перевод некоторых наиболее загруженных участков сети на скорость передачи данных, достигающую 10 Гбит/с. Кроме того, компания активно развивает магистральную инфраструктуру и локализует производство абонентского оборудования. В России уже запущено серийное производство Wi-Fi 6-роутеров отечественного производства, способных обеспечивать беспроводную передачу данных на скорости до 3 Гбит/с.

Увеличение площади оптического покрытия создает базу для реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства. Это позволит обеспечить равный доступ жителей отдалённых территорий к государственным сервисам, дистанционному обучению и телемедицине. Кроме того, новая инфраструктура станет основой для внедрения интеллектуальных систем управления городским хозяйством, транспортом и безопасностью в регионах.

#ростелеком #быстрый интернет #высокоскоростной интернет в россии #оптиковолоконные системы
Источник: company.rt.ru
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