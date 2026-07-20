NVIDIA поставила на паузу релиз линейки GeForce RTX 50 SUPER — несмотря на отгруженные чипы, NVIDIA ждёт снижения цен на дорогую память GDDR7, иначе карты окажутся неконкурентоспособными.

Графические процессоры для обновлённой серии GeForce RTX 50 SUPER уже отправлены на фабрики партнёров NVIDIA, включая MSI, ASUS и Gigabyte. Об этом стало известно из авторитетных зарубежных источников, таких как VideoCardz и Wccftech. Хотя аппаратная часть готова, официальный запуск серии был отложен из-за серьёзной проблемы с памятью GDDR7.

Основная проблема заключается в использовании модулей памяти объёмом 3 ГБ, которые NVIDIA планировала применять в видеокартах среднего ценового сегмента. Задача была непростой: отказаться от недостаточного объёма памяти в 8 ГБ и предложить пользователям значительно больше памяти даже в бюджетном сегменте. Однако выполнение этого плана столкнулось с финансовыми ограничениями.

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В настоящее время стоимость производства одного трёхгигабайтного чипа GDDR7 составляет порядка 60–70 долларов. Чтобы создать стандартную 192-битную шину, производителям необходимо использовать шесть таких чипов, что в совокупности даёт 18 гигабайт памяти. В результате только стоимость распаянной памяти для условной RTX 5060 SUPER превышает 400 долларов. При таких затратах на компоненты розничная цена видеокарты была бы неоправданно высока, что сделало бы продукт неконкурентоспособным.

По информации от инсайдеров TechPowerUp, компания NVIDIA не отказывается от выпуска видеокарт серии SUPER, а сознательно занимает выжидательную позицию. Компания надеется, что производители памяти, в частности Samsung и Micron, смогут наладить массовое производство и снизить стоимость модулей памяти.

Для потребителей ситуация выглядит неопределённо. С одной стороны, придётся ждать дольше, пока на рынке появятся видеокарты с большим объёмом памяти на базе GDDR7 по доступной цене. С другой стороны, NVIDIA стремится сохранить приемлемые цены и не выпускать «переоценённое железо», понимая, что это может снизить спрос.

Аналитики рынка считают, что выход на рынок линейки RTX 50 SUPER будет зависеть от стоимости памяти. Как только стоимость модулей памяти станет приемлемой, можно ожидать скорого появления этой линейки на рынке и начала её продаж.