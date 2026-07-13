Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В России разработали защиту от возгорания и взрыва аккумуляторов в смартфонах и другой электронике
Учёные СПбГУ разработали полимерную плёнку, которая предотвращает возгорание литий-ионных аккумуляторов при внутренних коротких замыканиях.
реклама

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета создали уникальный полимерный материал, который значительно уменьшает вероятность воспламенения и взрыва литий-ионных аккумуляторов, применяемых в мобильных телефонах, ноутбуках и прочих электронных устройствах.

Основная угроза, связанная с использованием литий-ионных аккумуляторов в современных устройствах — это тепловой разгон, который обычно вызывается внутренним коротким замыканием. Из-за быстрого развития процесса традиционные системы безопасности не всегда могут вовремя среагировать на него.

реклама

Пленка ученых СПбГУ решает эту проблему благодаря пассивному принципу действия. Она активируется автоматически при возникновении короткого замыкания внутри элемента питания. Плёнка реагирует на резкие изменения температуры и давления, замедляя химические реакции горения электролита. Это помогает снизить скорость выделения тепла и газов, предотвращая опасный перегрев батареи без необходимости использования дополнительных датчиков или управляющей электроники.

Эффективность новой разработки была подтверждена экспериментально. Исследователи провели опыт, в котором имитировали критическое повреждение аккумулятора, проколов его стальным гвоздём. В случае с аккумулятором без защитного покрытия процесс протекал очень быстро: уже через 15 секунд он начинал гореть, а температура достигала 350 градусов. Однако с новой плёнкой ситуация кардинально изменилась: аккумулятор разряжался постепенно и безопасно в течение примерно 15 минут. Максимальный нагрев составил комфортные для устройства 75 градусов, что исключает возможность возникновения пожара.

По мнению учёных, использование этой плёнки сделает современные устройства более надёжными. Эта технология может быть адаптирована не только для использования в бытовой технике, но и в более масштабных системах хранения энергии — от электромобилей до промышленных аккумуляторов, где выход из строя одной ячейки может привести к возгоранию всей батареи.

#российские разработки #возгорание аккумулятора #взрыв аккумулятора #спбгу
Источник: sciencedirect.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI

Популярные статьи

Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter