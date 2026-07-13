Учёные СПбГУ разработали полимерную плёнку, которая предотвращает возгорание литий-ионных аккумуляторов при внутренних коротких замыканиях.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета создали уникальный полимерный материал, который значительно уменьшает вероятность воспламенения и взрыва литий-ионных аккумуляторов, применяемых в мобильных телефонах, ноутбуках и прочих электронных устройствах.

Основная угроза, связанная с использованием литий-ионных аккумуляторов в современных устройствах — это тепловой разгон, который обычно вызывается внутренним коротким замыканием. Из-за быстрого развития процесса традиционные системы безопасности не всегда могут вовремя среагировать на него.

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Пленка ученых СПбГУ решает эту проблему благодаря пассивному принципу действия. Она активируется автоматически при возникновении короткого замыкания внутри элемента питания. Плёнка реагирует на резкие изменения температуры и давления, замедляя химические реакции горения электролита. Это помогает снизить скорость выделения тепла и газов, предотвращая опасный перегрев батареи без необходимости использования дополнительных датчиков или управляющей электроники.

Эффективность новой разработки была подтверждена экспериментально. Исследователи провели опыт, в котором имитировали критическое повреждение аккумулятора, проколов его стальным гвоздём. В случае с аккумулятором без защитного покрытия процесс протекал очень быстро: уже через 15 секунд он начинал гореть, а температура достигала 350 градусов. Однако с новой плёнкой ситуация кардинально изменилась: аккумулятор разряжался постепенно и безопасно в течение примерно 15 минут. Максимальный нагрев составил комфортные для устройства 75 градусов, что исключает возможность возникновения пожара.

По мнению учёных, использование этой плёнки сделает современные устройства более надёжными. Эта технология может быть адаптирована не только для использования в бытовой технике, но и в более масштабных системах хранения энергии — от электромобилей до промышленных аккумуляторов, где выход из строя одной ячейки может привести к возгоранию всей батареи.