VIK‑on показал, как увеличивают память на RTX 4080, проверил карту в максимальных настройках графики и объяснил, почему такой апгрейд может быть невыгоден

Российский специалист по ремонту компьютерной техники VIK‑on поделился новым видеороликом, в котором подробно описал процесс и результаты одного из самых популярных среди энтузиастов — увеличении объёма видеопамяти видеокарты GeForce RTX 4080.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@vik-off9004

По словам эксперта, на сегодняшний день подобные модификации стали достаточно распространённым явлением. Для осуществления такого обновления пользователю необходимо обладать оригинальным графическим процессором от GeForce RTX 4080, новым комплектом видеопамяти, а также специализированным набором, включающим систему охлаждения и печатную плату с дополнительными разъёмами для VRAM на обратной стороне.

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Все эти компоненты можно свободно приобрести на торговых площадках Китая. Процесс обновления включает в себя несколько этапов. Графический процессор и новые чипы видеопамяти монтируются на новую печатную плату. Затем специалист устанавливает специализированную версию BIOS, после чего уже соединяет все компоненты с системой охлаждения. Обычно в готовых комплектах для такого обновления используются кулеры с турбинами.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@vik-off9004

Чтобы убедиться в том, что сборка работает корректно, VIK-on провёл единственный тест обновлённой версии RTX 4080, оснащённой 32 ГБ памяти. Он запустил игру Cyberpunk 2077 в разрешении 4K, выбрав максимальные настройки графики. Результат оказался не столь впечатляющим: карта выдавала около 17 кадров в секунду. При этом объём используемой видеопамяти составил лишь около 15 ГБ, что свидетельствует о том, что объём локальной памяти далеко не всегда напрямую влияет на производительность, если недостаточно вычислительной мощности самого чипа. Тем не менее, сам факт стабильной работы адаптера при таком объёме памяти стал основным результатом теста.

Специалист не собирается останавливаться на достигнутом. VIK-on планирует предоставить своим коллегам из PRO Hi-Tech необычный адаптер для проведения расширенного цикла тестирования в различных сценариях использования.

Также специалист высказал свои мысли о том, насколько целесообразно проводить такой апгрейд самостоятельно с экономической точки зрения. По его мнению, покупка всех необходимых компонентов и оплата работы специалиста обойдутся пользователю примерно в 90 000 рублей.

Однако рынок уже успел отреагировать на этот спрос: готовые к работе видеокарты RTX 4080 с распаянными 32 ГБ памяти уже можно приобрести по цене от 160 000 рублей. Таким образом, самостоятельная модификация не имеет никаких экономических преимуществ по сравнению с покупкой уже улучшенной карты у профильных специалистов. Пользователь рискует испортить дорогостоящий графический процессор ради экономии, которой фактически нет.