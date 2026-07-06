Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
RTX 4080 с 32 ГБ видеопамяти — VIK‑on протестировал кастомный апгрейд и оценил его выгоду
VIK‑on показал, как увеличивают память на RTX 4080, проверил карту в максимальных настройках графики и объяснил, почему такой апгрейд может быть невыгоден
реклама

Российский специалист по ремонту компьютерной техники VIK‑on поделился новым видеороликом, в котором подробно описал процесс и результаты одного из самых популярных среди энтузиастов — увеличении объёма видеопамяти видеокарты GeForce RTX 4080.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@vik-off9004

По словам эксперта, на сегодняшний день подобные модификации стали достаточно распространённым явлением. Для осуществления такого обновления пользователю необходимо обладать оригинальным графическим процессором от GeForce RTX 4080, новым комплектом видеопамяти, а также специализированным набором, включающим систему охлаждения и печатную плату с дополнительными разъёмами для VRAM на обратной стороне.

реклама

Все эти компоненты можно свободно приобрести на торговых площадках Китая. Процесс обновления включает в себя несколько этапов. Графический процессор и новые чипы видеопамяти монтируются на новую печатную плату. Затем специалист устанавливает специализированную версию BIOS, после чего уже соединяет все компоненты с системой охлаждения. Обычно в готовых комплектах для такого обновления используются кулеры с турбинами.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@vik-off9004

Чтобы убедиться в том, что сборка работает корректно, VIK-on провёл единственный тест обновлённой версии RTX 4080, оснащённой 32 ГБ памяти. Он запустил игру Cyberpunk 2077 в разрешении 4K, выбрав максимальные настройки графики. Результат оказался не столь впечатляющим: карта выдавала около 17 кадров в секунду. При этом объём используемой видеопамяти составил лишь около 15 ГБ, что свидетельствует о том, что объём локальной памяти далеко не всегда напрямую влияет на производительность, если недостаточно вычислительной мощности самого чипа. Тем не менее, сам факт стабильной работы адаптера при таком объёме памяти стал основным результатом теста.

Специалист не собирается останавливаться на достигнутом. VIK-on планирует предоставить своим коллегам из PRO Hi-Tech необычный адаптер для проведения расширенного цикла тестирования в различных сценариях использования.

Также специалист высказал свои мысли о том, насколько целесообразно проводить такой апгрейд самостоятельно с экономической точки зрения. По его мнению, покупка всех необходимых компонентов и оплата работы специалиста обойдутся пользователю примерно в 90 000 рублей.

Однако рынок уже успел отреагировать на этот спрос: готовые к работе видеокарты RTX 4080 с распаянными 32 ГБ памяти уже можно приобрести по цене от 160 000 рублей. Таким образом, самостоятельная модификация не имеет никаких экономических преимуществ по сравнению с покупкой уже улучшенной карты у профильных специалистов. Пользователь рискует испортить дорогостоящий графический процессор ради экономии, которой фактически нет.

#увеличение памяти видеокарты #rtx 4080 32 gb #vik‑on #апгрейд видеокарты
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Чили начала работу самая мощная в мире обсерватория имени Веры Рубин
Аддитивное производство набирает обороты: более 2300 деталей ПД-35 созданы методом 3D-печати
Художник превратил реальные Ferrari, Porsche и Mercedes в двухмерные карандашные эскизы без фотошопа
В Мексике открыли новый ископаемый вид аксолотля Ambystoma quetzalcoatli
Этот BMW M3 шириной три метра с четырьмя решётками радиатора оказался вовсе не BMW
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Китай экспортировал роботов почти на 3 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2026 года
Роскосмос опубликовал первое чёткое изображение планетарной туманности Кольцо возрастом 8 тысяч лет
Анонсирован полнометражный фильм «Поднятие уровня в одиночку: За пределами системы»
Британская хард-рок-группа Deep Purple выпустила новый студийный альбом «Splat!»
Заслуженный пилот СССР: В России пока не создали достойную замену советскому транспортнику Ил-76
Искусственный интеллект может привести к исчезновению бюджетных смартфонов в 2027 году
Новые данные по скоплению Пуля ставят под сомнение существование тёмной материи
Физики создали в лаборатории аналог чёрной дыры и проследили её «испарение»
В России разработали 300-сильный катерный ДВС для импортозамещения установок Yamaha и Mercury
«Хаббл» обнаружил свет одной из самых древних галактик, который не должен был достичь Земли
Согласно новым данным вероятность найти жизнь на соседней супер-Земле резко возросла
«Супергёрл» провалилась в прокате из‑за творческих разногласий режиссёра и студии
На онлайн-аукционе eBay выставлен редкий экземпляр ВАЗ-2105 «Жигули» 1981 года за €63 000
Разработчики Ubuntu откатили Rust-версию команды «cp» из-за сбоев при создании live-образов

Популярные статьи

PlayStation 6 станет элитарной – почему PlayStation 5 может прожить до 2040 года
Интервью с John Connor (This_is_the_way) — автором на сайте overclockers.ru
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter