Дефицит памяти в эпоху ИИ: в Lenovo заявили, что цены на DRAM уже не вернутся к прошлогоднему уровню

На международной конференции ISC 2026 представители компании Lenovo сделали резонансное заявление, которое привлекло внимание IT-сообщества. По их словам, глобальный спрос на чипы оперативной памяти DRAM достиг критической отметки. Несмотря на то, что производители значительно нарастили производственные мощности, цены на память уже «никогда» не вернутся к уровню, который наблюдался год назад.

Подобное смелое заявление свидетельствует о том, что в Lenovo прогнозируют сохранение интенсивного роста рынка вычислительной техники, предназначенной для задач искусственного интеллекта. В настоящее время темпы развития искусственного интеллекта создают колоссальное давление на аппаратные ресурсы, при которой спрос на высокопроизводительные компоненты стабильно превышает предложение.

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Однако проблема дефицита затрагивает не только оперативную память. В будущем ожидается также недостаток накопителей, основанных на технологии NAND. В связи с этим Lenovo даёт производителям оборудования стратегическую рекомендацию: чтобы системы оставались актуальными и эффективно справлялись с будущими нагрузками, необходимо максимально увеличить объём встроенного хранилища. Это позволит более рационально использовать имеющуюся оперативную память и обеспечит запас прочности для работы с ресурсоёмкими приложениями.

В итоге все сводится к тому, что отрасль вступает в новую эпоху, в которой высокая стоимость компонентов становится новым стандартом, а разработка устройств требует пересмотра традиционных подходов к обеспечению оптимального баланса между оперативной памятью и твердотельными накопителями с целью достижения максимальной долговечности и производительности.