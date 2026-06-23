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Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
Корабль был найден у западного берега филиппинской провинции Замбалес. На протяжении многих лет точное место его крушения оставалось неизвестным.
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Морским археологам удалось пролить свет на одну из тёмных страниц истории Второй мировой войны. В акватории у западного побережья филиппинского региона Замбалес были обнаружены и идентифицированы обломки японского торгового судна «Хофуку Мару», которое было уничтожено в результате авиационной атаки в сентябре 1944 года. На борту корабля находилось примерно 1200 военнопленных из Великобритании и Нидерландов, большинство из них не смогли спастись и погибли вместе с кораблём.

Судно, о котором идёт речь, является одним из печально известных «адских кораблей» Второй мировой войны. Военнослужащие Японии использовали гражданские корабли для транспортировки пленных солдат, которые содержались в нечеловеческих условиях в тесных трюмах. 21 сентября 1944 года во время налёта авиации союзников корабль получил серьёзные повреждения и ушёл под воду менее чем за три минуты, не оставив пленным ни единого шанса на спасение.

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На протяжении многих лет не удавалось установить, где именно затонул «Хофуку Мару». Исследователи приступили к поискам, используя рассекреченные архивные материалы из Японии и США. Однако данные разведки оказались ошибочными: экспедиция обнаружила, что судно покоится на дне океана более чем в 55 километрах от ранее предполагаемого места крушения.

С помощью современного оборудования — гидролокаторов и глубоководных аппаратов с дистанционным управлением — исследователи обнаружили корпус корабля, который оказался разделённым на две части. Его конструкция полностью соответствовала сохранившимся историческим чертежам «Хофуку Мару».

Кроме того, на месте крушения были найдены человеческие останки, которые будут тщательно исследованы. Это является ещё одним подтверждением трагического происшествия.

#вторая мировая война #адский корабль #корабли второй мировой #находки времен второй мировой #хофуку мару #японские корабли
Источник: edition.cnn.com
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