Полуполтина 1654 года — редчайший случай подделки монет XVII века

В ходе археологических изысканий, проводимых в Китайгородском проезде столицы, были обнаружены два ценных артефакта, относящихся к середине XVII века.

Один из этих артефактов — поддельный полуполтинник, отчеканенный в 1654 году, во времена правления царя Алексея Михайловича. Как сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия города Москвы, этот поддельный полтинник был сделан не из серебра, а из меди. Однако для придания монете вида подлинности её поверхность была покрыта тонким слоем серебра.

По утверждению главы департамента Алексея Емельянова, данный экземпляр представляет собой крайне редкий образец фальшивомонетничества семнадцатого столетия. Чтобы создать фальшивую монету, мастера использовали специальную форму с двумя створками. В неё заливали металл, а затем покрывали поверхность монеты слоем серебра.

На монете можно увидеть следы кустарного производства: каверны от пузырьков воздуха и неровную форму. Однако лицевая сторона монеты выполнена очень аккуратно: на ней изображён Алексей Михайлович верхом на коне, в богато украшенных одеждах, с скипетром в руке. На краю монеты можно прочесть надпись: «Полполтин». На обратной стороне монеты различим фрагмент текста: «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси».

Исследователи обращают внимание на то, что найденная монета служит свидетельством неудачной попытки проведения денежной реформы, которая проводилась в России в период с 1654 по 1663 год.

Полуполтина была отчеканена на Новом Московском Английском денежном дворе, где также производились медные полтины, алтыны и грошевики. Для производства монет использовались зарубежные талеры, которые разделялись на четыре части. В 1654 году четверть талера оценивалась в 16 копеек, однако новый номинал был установлен в размере 25 копеек. Вероятно, это послужило причиной появления подделок. В 1655 году выпуск монет в 25 копеек был прекращён.

Вторая монета, обнаруженная археологами, представляет собой медное шведское платёжное средство достоинством в один эре, отчеканенное в 1686 году в период правления Карла XI.

Оба предмета будут переданы в фонды столичного музея, где они займут достойное место в коллекции. За последние пять лет археологи внесли значительный вклад в пополнение музейного собрания, передав в его распоряжение более 50 тысяч артефактов.