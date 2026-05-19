В антарктическом льду международная группа учёных обнаружила необычные изотопы, которые свидетельствуют о том, что Солнечная система когда-то прошла через космическое облако пыли, оставшееся после взрывов сверхновых звёзд.

Группа исследователей из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (Германия) обнаружила во взятых из Антарктики образцах льда редкие изотопы железа-60. Результаты данного исследования были опубликованы в авторитетном научном издании Physical Review Letters. Они указывают на то, что данные частицы прибыли на нашу планету из межзвёздных пылевых облаков. Обнаруженное вещество представляет собой фрагменты давно угасших звёзд.

Источник изображения: phys.org

Приблизительно 35 миллионов лет назад начал своё формирование ледяной щит Антарктиды. С течением времени этот щит постепенно аккумулировал в себе атмосферные частицы. Каждая снежинка, оседавшая на материке, увлекала за собой микроскопические частицы пыли. Эти частицы, со временем «замороженные» во льду, превратили Антарктиду в уникальное хранилище не только земной, но и космической истории.

Обнаруженный изотоп железа-60 представляет собой радиоактивный элемент, который не является продуктом естественного синтеза на нашей планете. Его присутствие в слоях льда, датируемых последними 80 тысячами лет, служит свидетельством того, что в этот временной промежуток Солнечная система проходила через так называемое Местное межзвёздное облако. Это разреженная материя, образовавшаяся в результате серии взрывов сверхновых в нашем регионе Галактики.

До недавних пор учёные могли лишь строить предположения о том, как именно происходит движение нашей планеты относительно центра Млечного Пути. Однако открытие железа-60 в антарктических льдах предоставило неопровержимые свидетельства этого движения.

Каждая частица железа-60 во льдах Антарктиды — это прямое свидетельство того, что Земля буквально проходит через остатки древних звёзд. Теперь у исследователей есть возможность сопоставлять концентрацию звёздной пыли с определёнными временными промежутками, что, в свою очередь, позволяет им восстановить динамику межзвёздной среды и уточнить историю взаимодействия Солнечной системы с окружающим космосом.