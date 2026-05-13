link1pc
Концерт Metallica в Афинах вызвал сейсмическую активность, известную как «концертное землетрясение»
Сейсмологи дали объяснение случившемуся: люди одновременно совершали прыжки и танцевали в такт музыке во время выступления. В результате их движения создали вибрации, которые были зафиксированы приборами.

9 мая текущего года в столице Греции, городе Афины, на Олимпийском стадионе состоялся грандиозный концерт всемирно известной американской группы Metallica. Выступление и правда вышло масштабным — более 80 тысяч человек пришли на стадион, чтобы насладиться живым исполнением любимых песен. Однако данное шоу в итоге запомнилось не только музыкой. Во время выступления произошло необычное природное явление, которое получило название «концертное землетрясение».

Как сообщается, установленные в Афинах датчики зафиксировали сейсмическую активность прямо во время концерта. По мнению экспертов, причиной данного явления стало одновременное движение большого количества людей: тысячи зрителей синхронно прыгали и двигались в такт музыке. И вот суммарная энергия движения всей этой толпы оказалась достаточной для того, чтобы вызвать колебания земной поверхности.

Стоит отметить, что выступление Metallica оказалось одним из самых мощных по уровню зарегистрированной сейсмической активности подобного рода в истории Афин. Специалисты по сейсмологии рассчитывают сопоставить полученные данные с результатами других масштабных мероприятий, включая концерт Iron Maiden на той же сцене. Это позволит определить, выступления каких рок-коллективов вызывают наиболее сильные «концертные землетрясения».

Любопытно, что концерт Metallica в Афинах — не первое подобное мероприятие, которое вызвало сейсмическую активность. В мае 2025 года выступление группы в Блэксберге, штат Вирджиния, США, также стало причиной микроземлетрясения. Эпицентр подземных толчков пришёлся на начало исполнения вступительной части к знаменитой композиции Enter Sandman.

#землетрясение #сейсмическая активность #концерты #metallica #концертное землетрясение
Источник: pappaspost.com
