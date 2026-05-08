Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В России зафиксировали рекордный рост продаж бумажных карт и атласов на фоне отключений интернета
В 2026 году продажи товаров этой категории в денежном выражении увеличились на 55% по сравнению с предыдущим годом

В последнее время в России наблюдается заметное увеличение спроса на бумажные карты и атласы. Так, согласно информации от издательства «АСТ нонфикшн», продажи в категории «Атласы и карты автомобильных дорог» увеличились на значительные 55% в сравнении с показателями предыдущего года. Это рекордный показатель, который свидетельствует о формировании тенденции к возвращению к традиционным бумажным изданиям, который, к слову, начал формироваться уже несколько лет назад.

Специалисты обращают внимание на то, что, например, в 2022 году интерес к подобным изданиям уменьшился на 5%. А вот уже в 2023 году был отмечен рост продаж на 31%. Далее в 2024 году объём продаж увеличился на 16%, а в 2025 году — на 41,4% в сегменте «Атласы и путеводители для путешественников» и на 39,8% в сегменте «Атласы и карты автомобильных дорог».

По словам Юлии Данник, заведующей редакцией «ОГИЗ» в издательстве «АСТ нонфикшн», в условиях, когда цифровая картографическая система становится всё более сложной и уязвимой, люди начинают всё больше ценить надёжность и осязаемость информации на физических носителях. Собственно, в этом нет ничего удивительного: бумажная карта не подведет в пути, она не зависит от заряда аккумулятора или качества сигнала, и это особенно важно для путешественников и автомобилистов.

Эксперты предполагают, что спрос на традиционные бумажные карты будет расти и дальше, поскольку они остаются универсальным и надёжным инструментом для ориентирования и планирования маршрутов.

#рост продаж #ограничения мобильного интернета #ограничение связи #атласы #бумажные карты
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Глава AMD не видит каннибализации GPU из‑за Agentic AI и роста роли процессоров

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter