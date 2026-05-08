В последнее время в России наблюдается заметное увеличение спроса на бумажные карты и атласы. Так, согласно информации от издательства «АСТ нонфикшн», продажи в категории «Атласы и карты автомобильных дорог» увеличились на значительные 55% в сравнении с показателями предыдущего года. Это рекордный показатель, который свидетельствует о формировании тенденции к возвращению к традиционным бумажным изданиям, который, к слову, начал формироваться уже несколько лет назад.

Специалисты обращают внимание на то, что, например, в 2022 году интерес к подобным изданиям уменьшился на 5%. А вот уже в 2023 году был отмечен рост продаж на 31%. Далее в 2024 году объём продаж увеличился на 16%, а в 2025 году — на 41,4% в сегменте «Атласы и путеводители для путешественников» и на 39,8% в сегменте «Атласы и карты автомобильных дорог».

По словам Юлии Данник, заведующей редакцией «ОГИЗ» в издательстве «АСТ нонфикшн», в условиях, когда цифровая картографическая система становится всё более сложной и уязвимой, люди начинают всё больше ценить надёжность и осязаемость информации на физических носителях. Собственно, в этом нет ничего удивительного: бумажная карта не подведет в пути, она не зависит от заряда аккумулятора или качества сигнала, и это особенно важно для путешественников и автомобилистов.

Эксперты предполагают, что спрос на традиционные бумажные карты будет расти и дальше, поскольку они остаются универсальным и надёжным инструментом для ориентирования и планирования маршрутов.