Ученые предложили построить плотину в Беринговом проливе между Россией и Аляской с целью повлиять на климатические процессы

Специалисты из Утрехтского университета (Нидерланды) предложили далеко не самый обычный, а скорее даже радикальный способ сохранения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — важного океанического течения, которое влияет на мягкий климат Европы. Так,их идея заключается в строительстве масштабной дамбы через Берингов пролив, разделяющий Россию и Аляску.

АМОЦ — это совокупность потоков, которые перемещают тёплые и солёные воды из экваториальных областей в северные широты. В данных широтах вода остывает и опускается на морское дно, после чего холодные воды возвращаются обратно к экватору. Именно из-за этого в Европе поддерживается достаточно тёплый климат, с учетом её северного расположения.

Однако научные изыскания демонстрируют, что АМОЦ теряет свою силу: к 2100 году её скорость может уменьшиться примерно вдвое — на 43–59%. Если течение остановится, это может принести немало серьёзных проблем: быстрое снижение температуры в Северной Европе, засушливая погода и подъём уровня моря у берегов северо-восточной части Северной Америки как минимум на 50 сантиметров.

Изменение климата представляет опасность для АМОЦ по двум направлениям. Тёплые воды из Северной Атлантики препятствуют охлаждению и погружению водных масс. Кроме этого, таяние ледников приводит к увеличению объёма пресной воды в океане, что, в свою очередь, снижает его солёность и нарушает циркуляцию.

Специалисты разработали гипотетическую ситуацию, при которой Берингов пролив оказывается перекрыт. Данная идея появилась после анализа данных о плиоцене, периоде, который начался примерно 3 млн лет назад. В те времена пролив был закрыт перешейком, а циркуляция была более интенсивной.

Для воплощения проекта необходимо построить три плотины общей длиной около 82 километров. Самая длинная из них составит примерно 38 километров. С технической точки зрения такой проект вполне реализуем, поскольку его масштабы сравнимы с уже существующими ныне сооружениями, такими как плотина Афслейтдейк в Нидерландах (32 километра) и плотина Сэмангум в Южной Корее (33 километра).

Тем не менее, моделирование продемонстрировало неоднозначные результаты. В случае незначительных выбросов CO₂ и относительно стабильного АМОЦ, плотина может способствовать усилению циркуляции и поддержанию её активности. В то же время, если течение уже ослаблено, перекрытие пролива может ускорить его затухание.

Специалисты обращают внимание на то, что конечный результат будет зависеть от текущего состояния Арктического морского транспортного коридора и объёма выбросов парниковых газов. Долгосрочные результаты проекта пока не ясны. Помимо того, что реализация проекта может быть сопряжена с климатическими опасностями, она также может оказать воздействие на окружающую среду, судоходство, рыбную ловлю и условия жизни коренных народов.

Эксперты рекомендуют провести дополнительные исследования с применением методов моделирования для более точной оценки всех возможных рисков. В настоящее время наиболее действенным способом снижения вероятности разрушения АМОЦ остается сокращение выбросов парниковых газов.