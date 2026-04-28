Эта тенденция связана с сокращением ассортимента у российских дистрибьюторов и более низкими ценами за границей

По итогам первого квартала 2026 года аналитики CDEK.Shopping отметили рост количества зарубежных заказов, которые совершают российские покупатели. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких покупок увеличилось на 9%. Однако общий объём потраченных средств, напротив, сократился на 10%. Средняя стоимость одной покупки составила 57 700 рублей, что на 18% меньше, чем годом ранее.

Источник изображения: dream.ai

Специалисты связывают эту тенденцию с желанием людей оптимизировать свои расходы в условиях нестабильной экономической ситуации. Приобретение товаров за рубежом позволяет сократить затраты на 15%, в то время как выбор товаров в местных магазинах становится всё более скудным.

В общем объёме зарубежных заказов наибольшую долю занимают смартфоны, хотя их количество уменьшилось на 3 процентных пункта и составило 28,4%. На втором месте расположились ноутбуки с долей 21,7%, которая также снизилась с 23,5%. Замыкают тройку игровые консоли, занимающие 12,9% (ранее 15,1%).

В то же время наблюдается рост спроса на комплектующие для персональных компьютеров. Наиболее востребованным товаром стал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, который вытеснил с первого места игровую приставку PlayStation 5. iPhone 15 по-прежнему занимает третье место в рейтинге.

На российском рынке ситуация складывается иначе. По сравнению с прошлым годом, количество и объём покупок электроники сократились: в количественном выражении — на 6–7%, в денежном — на 8–10%. Особенно заметным стало снижение спроса на ноутбуки — их покупают на 19% меньше. Популярность смартфонов тоже падает, но не так стремительно — минус 5% по стоимости и 6% по количеству.

Тем не менее, есть и категории, которые продемонстрировали рост. Например, продажи холодильников выросли на 18%, а игровых консолей — на 22%. На фоне ограничений доступа к мобильному интернету, наблюдается рекордный спрос на роутеры. Их покупают чаще, чем когда-либо за последние пять лет.