Устройства, которые не были зарегистрированы, не смогут функционировать на территории РФ. Подобные ограничения уже действуют в некоторых странах СНГ и Турции.

Крупнейшие российские операторы связи обратились в Министерство цифрового развития с предложением ввести плату за регистрацию мобильных устройств в единой базе IMEI. Если данная инициатива будет одобрена, устройства, не прошедшие регистрацию, не смогут функционировать на территории РФ.

Средства, полученные от взимания платы, предлагается направлять в специальный фонд, который будет использоваться для развития сетей связи и поддержки отечественного производства.

Операторы отмечают, что формирование такой базы позволит не только повысить прибыль в этой сфере, но и уменьшить количество нелегально ввозимых мобильных устройств. Так, согласно предварительным подсчётам, официальное оформление ввоза смартфонов и других гаджетов может принести государству дополнительные 30 миллиардов рублей в виде налоговых поступлений.

Однако в данный момент неизвестно, на чьи плечи лягут расходы. Рассматриваются три возможных сценария: расходы могут быть возложены на владельца устройства, на импортёра или на продавца. Независимо от того, какой вариант будет выбран, затраты будут включены в стоимость смартфонов для конечных потребителей.

Стоит отметить, что в некоторых странах СНГ уже существует подобный механизм, и регистрация одного устройства для потребителей обходится примерно в 500–700 рублей. В Турции же регистрация импортного устройства в базе данных стоит около 1200 долларов.

В Министерстве цифрового развития уточнили, что законопроект пока находится на стадии первого чтения. В процессе обсуждения ещё предстоит определить многие аспекты, включая механизм оплаты и распределение ответственности.