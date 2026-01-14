Стратегия Games Workshop направлена на то, чтобы сохранить оригинальность авторских произведений, одновременно защищая права создателей и придерживаясь высоких требований к качеству игрового материала

Недавно компания Games Workshop официально объявила о запрете использования инструментов искусственного интеллекта в процессе создания контента и в дизайн-процессах. Это заявление было сделано генеральным директором Кевином Раунтри в опубликованном финансовом отчёте, который привлёк внимание журналистов портала IGN.

Запрет распространяется на любое несанкционированное использование технологий ИИ, включая даже участие сотрудников в конкурсах и мероприятиях, организуемых самой компанией. Также он распространяется на фанатские работы, представляемые на такие мероприятия, которые не должны содержать признаков вмешательства нейросети.

Сам Раунтри подчеркнул, что он не является специалистом в сфере искусственного интеллекта, однако среди руководителей Games Workshop есть менеджеры, имеющие опыт работы с такими инструментами. Тем не менее, никаких экспериментов с ИИ в рамках рабочих процессов пока проводиться не планируется.

Игровая студия Games Workshop подчеркивает свою приверженность защите интеллектуальной собственности и уважению к труду профессиональных авторов и дизайнеров. Сохранение человеческого авторства в рамках ключевых проектов, таких как Warhammer, остается главным приоритетом руководства.

Кроме того, Раунтри отметил, что в течение прошедшего периода компания значительно расширила штат студии Warhammer, увеличив количество художников-концептуалистов, визуальных дизайнеров и сценаристов. Эти шаги свидетельствуют о стремлении поддерживать традиционные творческие подходы, исключающие участие искусственного интеллекта в производстве игровых продуктов.

