В дополнение к обычным цепочкам следов, исследователи обнаружили чёткие отпечатки хвостов, а также следы перемещения в воде и даже резких поворотов. Это позволяет воссоздать сцены из повседневной жизни древних ящеров.

Группа учёных, возглавляемая доктором Раулем Эсперанте из Научно-исследовательского института геологических наук, сделала интересное открытие в национальном парке Тороторо, расположенном в Боливии. Они нашли огромное скопление следов динозавров, получившее название Каррерас-Пампас.

Общее количество зафиксированных отпечатков составляет более 16 000, что делает этот участок одним из самых значимых мест, где были обнаружены следы древних животных.

Среди множества уникальных особенностей открытия выделяются следы крупных тероподов — динозавров, известных своими тремя пальцами на конечностях. Эти трицератоподобные существа жили в позднем меловом периоде, примерно около 80 миллионов лет назад. Следы имеют разный размер: от небольших, диаметром менее 10 см, до впечатляющих, более 30 см. Это свидетельствует о том, что в то время здесь обитали как маленькие детёныши, так и огромные взрослые особи.

Помимо обычных цепочек следов, исследователи нашли необычные детали, включая чётко сохранившиеся отпечатки хвостов, следы движения по воде и даже свидетельства резких манёвров. Данные находки дают представление о том, как жили динозавры миллионы лет назад. Они подтверждают, что древние ящеры использовали эту территорию не только для передвижения, но и для охоты, плавания и отдыха.

Большинство следов направлено с северо-запада на юго-восток, что совпадает с направлением древней береговой линии, подтверждённой наличием характерной ряби в отложениях породы. Исследователи предполагают, что такое направление может указывать на социальную структуру некоторых видов динозавров, предполагая групповые миграции и совместное перемещение.

Как считают авторы исследования, это открытие устанавливает сразу несколько новых мировых рекордов. Среди них — самая длинная последовательность следов и самое большое количество зафиксированных следов плавания.

Однако, несмотря на такие впечатляющие результаты, учёные обращают внимание на то, что исследована лишь небольшая часть территории. Это значит, что впереди ещё много интересных открытий и, возможно, сюрпризов.