Руины представляют собой остатки небольшого религиозного сооружения, относящегося к периоду поздней античности. Вероятно, это была часовня или скромная сельская церковь, возведённая между IV и VI веками.

В Турции местные жители обнаружили каменные фундаменты и узорчатые полы древнего храмового комплекса, которые оказались на поверхности озера Сапанджа из-за снижения уровня воды. Данная находка не только заинтересовала учёных, но и вызвала огромный интерес у общественности.

По предварительным оценкам экспертов из Университета Сакарьи, находка представляет собой остатки небольшого религиозного здания периода поздней античности, вероятно, часовни или небольшой сельской церкви, которая была построена в IV-VI веках нашей эры. Искусствоведы отметили, что сохранившиеся элементы декора свидетельствуют о типичных художественных традициях региона Анатолия того времени.

Здание было построено тогда, когда озеро имело гораздо более низкий уровень воды, но в последующие столетия он начал подниматься, затапливая прилегающие территории. Подобные изменения уровня воды наблюдались и на других исторических памятниках на северо-западе Турции.

Предположительно, этот небольшой храм играл важную роль в религиозной жизни местных жителей, являясь неотъемлемой частью культурного наследия небольших сельских общин региона Сакарья. Хотя архитектурно-значимых построек здесь немного, данная находка подчеркивает роль региона в истории Византийской империи.

Ученые обращают внимание на необходимость сохранения обнаруженных археологических находок, поскольку они предоставляют возможность более глубокого понимания истории поселений и религиозных практик ранневизантийского периода на территории современной Турции.