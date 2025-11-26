Видеокарта RTX 5090 была повреждена до такой степени, что пользователь не смог извлечь из неё коннектор питания

К сожалению, пользователи продолжают сталкиваться с неприятной проблемой, связанной с оплавленными разъемами питания на видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 5000. Очередной подобный случай произошел с обладателем модели GeForce RTX 5090 производства MSI в модификации GAMING TRIO OC.

Согласно сообщению на платформе Reddit, владелец карты с никнеймом Unhappy-War6154 столкнулся с неожиданной ситуацией, когда видеокарта внезапно перестала выводить изображение на монитор. После проверки системы через встроенную графику процессора выяснилось, что операционная система Windows больше не распознаёт графический адаптер.

При попытке отсоединить видеокарту от компьютера пользователь обнаружил серьёзное повреждение — разъём питания оказался сильно оплавлен, вплоть до невозможности извлечения коннектора. По словам пользователя, проблема проявилась незаметно, и длительное использование карты прошло без видимых сбоев.

Данный инцидент привлек внимание журналистов портала Wccftech, поскольку он в очередной раз продемонстрировал уязвимость нового стандарта 12V-2×6 pin. Несмотря на утверждения производителей о высоком качестве используемых компонентов, подобные инциденты заставляют пользователей сомневаться в надежности и долговечности новых решений.

Пользователь под ником Unhappy-War6154 заявил, что уже подал заявку на гарантийное обслуживание в отдел возврата товаров компании MSI, рассчитывая получить замену вышедшей из строя видеокарты.

Проблема с плавящимися разъемами возникла сразу после появления на рынке видеокарт GeForce RTX 5000 и вызвала немало обсуждений среди энтузиастов. Этот факт заставляет задуматься о качестве комплектующих и более внимательно относиться к условиям эксплуатации мощных игровых адаптеров.