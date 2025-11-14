Бриллиантовая брошь Наполеона была утрачена в ходе отступления его войск из Ватерлоо

12 октября в Женеве, Швеция, состоялся аукцион, на котором была продана редкая историческая находка — бриллиантовая брошь, принадлежавшая императору Франции Наполеону Бонапарту. Данный лот вызвал огромный интерес благодаря своей исторической значимости и уникальным характеристикам. Согласно сообщению телеканала ABC, итоговая стоимость ювелирного изделия составила около 4,4 миллиона долларов, что существенно превышает первоначальные ожидания организаторов аукциона.

Украшение представляет собой брошь с центральным крупным овальным бриллиантом весом более 13 карат, дополненную мелкими бриллиантами меньшей огранки. По словам представителей аукционного дома Sotheby's, данная брошь изначально находилась среди личных вещей императора Наполеона, которые были утрачены во время его поспешного отступления после поражения в битве при Ватерлоо в начале XIX века.

Это украшение долгое время хранилось в семье прусских королей династии Гогенцоллернов и стало семейной реликвией. Имя нынешнего продавца держится в секрете, однако известно, что им является частный коллекционер.

Помимо уникальной броши, на торгах также была представлена крупная зелёная берилловая подвеска, вес которой превышает 132 карата. Предполагается, что она принадлежала самому Наполеону и украшала его одежду во время коронации в 1804 году. Эта деталь вызвала дополнительный интерес у покупателей, и в итоге её цена составила около $1 миллиона, что почти в 17 раз превышает заявленную стоимость.

Некоторые эксперты считают, что высокий спрос на оба предмета мог быть частично связан с недавним громким событием — знаменитым ограблением Лувра в Париже, которое произошло всего месяц назад.