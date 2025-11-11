В ближайшие двое суток Земля столкнётся с двумя облаками солнечной плазмы, что может вызвать магнитные бури силой от G3 до G4 по пятибалльной шкале

Сегодня, 11 ноября, ожидаются значительные магнитные возмущения на Земле, о чём сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Возмущения возникнут вследствие прихода двух крупных облаков плазмы, выброшенных Солнцем после вспышек максимальной силы, произошедших 9 и 10 ноября.

По словам учёных, влияние первой волны начнётся вечером, ориентировочно около 18—20 часов московского времени. Она приведёт к возникновению геомагнитных бурь уровней G1—G2. Это означает относительно слабые колебания магнитного поля, сопровождаемые яркими полярными сияниями преимущественно в северном полушарии планеты.

Однако наиболее значительное воздействие ожидается позднее — примерно в ночь с 11 на 12 ноября. Второе облако плазмы окажет существенно большее давление на земную магнитосферу, провоцируя геомагнитные бури классов G3—G4. Подобные явления способны вызвать серьёзные нарушения в функционировании навигационных систем, электрических сетей и спутников связи.

Исследователи акцентируют внимание на том, что вероятность перехода штормовых условий в высшую, пятую категорию (G5) представляется крайне незначительной. Тем не менее, продолжение наблюдений позволит более точно определить перспективы развития ситуации.

Следует подчеркнуть, что в текущем году магнитные бури класса G4, характеризующиеся как сильные, были зарегистрированы лишь дважды: 1 января и 1 июня. Последний случай проявления шторма, достигшего наивысшего, пятого уровня, имел место ещё весной прошлого года, в мае 2024-го. Это событие стало первым подобным случаем за последние двадцать лет наблюдений.