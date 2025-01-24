Цены на GeForce RTX 5090 могут сильно различаться в зависимости от конкретного объявления. В среднем они примерно в 1,5–2 раза превышают рекомендованную розничную цену. Однако в некоторых случаях стоимость может достигать даже 7000 долларов.

Журналисты портала Videocardz сообщили, что на различных зарубежных торговых площадках появились первые объявления о продаже новой флагманской видеокарты GeForce RTX 5090. Эти предложения исходят от перекупщиков, так называемых «скальперов», которые пытаются заработать на дефиците устройства перед официальным началом продаж.

В некоторых объявлениях предлагается выкупить оплаченный предзаказ на карту, а другие продавцы утверждают, что получили доступ к устройствам через личные связи или удачные обстоятельства. Один из таких продавцов заявил, что занимает должность в крупной розничной сети и может гарантировать приобретение нескольких экземпляров GeForce RTX 5090, предлагая их геймерам с существенной наценкой.

Однако стоит отметить, что сделки с такими перекупщиками сопряжены с рисками. В большинстве объявлений указывается, что покупка совершается без права возврата, а продавец не гарантирует техническое состояние товара. При этом цены на видеокарту значительно выше рекомендованной розничной стоимости – в среднем они превышают РРЦ в 1,5–2 раза, но в отдельных случаях могут достигать $7000.

На фоне этих событий усиливается беспокойство среди геймеров и энтузиастов, поскольку ходят слухи, что официальные розничные магазины столкнутся с серьёзным дефицитом GeForce RTX 5090 при старте продаж. Эксперты советуют воздержаться от покупки у перекупщиков и дождаться официальных поставок от NVIDIA, чтобы избежать лишних рисков и завышенных цен.